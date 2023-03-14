辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住

記者李薇／台北報導 圖／路透

英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）擁有立體五官跟完美身材，精靈般的水藍色眼睛跟金色頭髮，美得毫不真實！最近她在奧斯卡晚宴的穿搭更是讓人驚艷，一襲白色紗質V領禮服，若隱若現的上半身肌膚展現出纖細腰線，辣露飽滿渾圓北半球，久違登場就讓人眼睛一亮。

卡拉迪樂芬妮這次在奧斯卡晚宴選穿了DEL CORE的高級訂製禮服，白色紗裙從右肩沿著身體曲線斜切到膝蓋左右，薄薄透膚設計讓肌膚稍微顯現出來，從腰線以下運用更多層次紗質包覆，底下裙襬垂直線條布料，讓整件禮服雖然簡單，卻絲毫不無聊。

更特別的是這件禮服採取大V領的上衣設計，右邊延續紗裙材質、左邊則是奶茶色的衣料結構，展現出獨具辨識度的特色，也幸好卡拉迪樂芬妮身材完美，即使遇到卡肩禮服也可以穿出骨感，完全不顯壯，超兇曲線也宣示有料身材，火辣程度堪稱魔鬼級！

卡拉迪樂芬妮不只是在晚宴上敢穿，這次登上奧斯卡紅毯也是氣場十足，黎巴嫩夢幻婚紗品牌Elie Saab紅色禮服上身，右肩大型荷葉皺褶搭配具有立體度的裙襬，把身材包緊的同時又展露霸氣曲線，禮服前方更是採取開高衩設計，讓她露出修長美腿，簡直女王駕到。

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