試・開箱／盲選都顯白的「神級唇彩」！這一支去年上市直接空降冠軍寶座

記者李薇／台北報導

近年粉霧感的妝容大受歡迎，尤其是台灣天氣炎熱潮濕，不會讓人有黏膩或是油光感的唇彩，宛如薄紗附著般的絲絨質地大受歡迎，比起光澤唇彩持久度也較高，以下就盤點多款神級霧面唇色，潤又不乾的絕美顯色度一定要擁有。

＃黛珂 同名訂製持色唇釉，售價1100元

這一款最近在社群網路超紅的唇釉，以黑色長方形低調設計，展現出優雅又氣質的感覺，管狀瓶身輕鬆取出細緻刷頭，一抹就擁有都會感時髦妝容，質地輕盈不厚重，一抹就達到長效持妝效果，連色選都是最適合亞洲女孩肌膚，隨便挑都好顯白。

＃sisley 植物絲絨持久唇膏，售價1700元

很多人為了方便，常常帶妝就是一整天，直到睡前才會卸除，想讓肌膚持續細緻柔滑，不妨選擇保養型彩妝；其中，sisley的植物絲絨持久唇膏以精華油為基底，雖是霧面質地，卻相當絲滑好推勻，同時又可以帶出鮮明色彩，金色斑馬條紋包裝搭配絲絨紅色唇膏套，高調奢華。

＃媚比琳 煙燻柔霧奶霜唇膏，售價410元

2022夏天甫上市瞬間空降開架唇膏冠軍寶座，2023年再度推出全新6款色選，多了木質調的煙燻色系仙氣拉滿，即使是柔霧妝感，成分也絲毫不馬虎，裡面添加荷荷芭油精萃、維他命E等成份，能帶給雙唇最潤澤的修護，細緻管身拿在手上也優雅大氣。