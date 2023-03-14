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珍珠才第2！營養師曝「手搖飲加料熱量排行榜」，冠軍排隊搶著喝

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▲▼營養師曝「手搖飲加料熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲珍珠熱量並不低，一份珍珠接近一碗白飯熱量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人每天都要來杯手搖飲來療癒身心，你的飲料都加什麼料呢？其實加料的手搖飲才是熱量大魔王，營養師程涵宇分享，大家最愛加的珍珠熱量才排第二，盤點手搖飲熱量排行榜，讓你小心別踩雷。

▲▼營養師曝「手搖飲加料熱量排行榜」 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

第1名 草仔粿/1份280大卡

最近超人氣的草仔粿，是加料熱量排行榜冠軍，營養師程涵宇解釋，草仔粿成分為糯米粉、蓬萊米粉、糖，帶有小湯圓的口感，又比波霸小一點，喝起來相當順口，讓人想要一口接一口。草仔粿的成分多是扎實的碳水化合物，所以一份吸起來份量普通，但是熱量卻等於一碗飯，建議大家要適量攝取。

第2名 珍珠 /1份261大卡

珍珠可以說是加料必點的基本款，主成分為地瓜粉、樹薯粉、玉米粉、糖等，要注意珍珠是由澱粉製成，在過程中會用糖蜜漬瞬間熱量增加，一樣要注意適量攝取，她也提醒珍珠最好選擇白玉珍珠，因為坊間嘿嘿的珍珠通常有添加焦糖色素和香料，務必要留意。

第3名 芋圓 /1份255大卡

第4名 冰淇淋 /1份234大卡

第5名 奶蓋 /1份230大卡

第6名 杏仁凍 178大卡

第7名 粉粿 161大卡

第8名 多多 144大卡

第9名 椰果 141大卡

第10名 布丁 110大卡

第11名 蜂蜜 99大卡

第12名 仙草 77大卡

第13名 寒天 56大卡

第14名 綠茶凍 54大卡

第15名  桂花凍 50大卡

綜觀以上，營養師程涵宇建議，買手搖飲請優先選擇透明的配料，像是寒天、茶凍、桂花凍，同樣是一份，選這些熱量直接比帶有嚼勁口感的草仔粿、珍珠等熱量直接少80%。

若真的想喝手搖飲，建議選擇純茶無負擔，無糖最健康，適量喝茶對於不愛喝水的人，可以補充水分，且含有兒茶素能增強保護力，另外以鮮奶取代奶精，幫助補充蛋白質，若是嘴饞真的想加料，建議當餐要減少其他碳水化合物的攝取，讓血糖更為穩定。

關鍵字：

手搖飲, 加料, 熱量排行榜, 營養師

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