《天線寶寶》推出一款獵奇「迪西長靴」　網友嚇翻：根本童年惡夢

記者王則絲／台北報導

近年，以經典卡通為靈感設計的聯名不勝枚舉，像JIMMY CHOO所打造的《美少女戰士》系列靴款，還有MSCHF製作的「原子小金剛紅靴」，皆蔚為一陣話題。日前紐約設計師品牌Christian Cowan於今年春夏發表與《天線寶寶》的聯名系列，其中一雙「迪西長靴」因以獵奇詭異的外型，在網上掀起討論，有網友就表示根本是童年惡夢：「嚇翻！」

▲設計師品牌Christian Cowan推出《天線寶寶》聯名系列。（圖／翻攝自IG）



來自設計師Christian Cowan個人同名品牌的最新一季作品中，囊括了與《天線寶寶》合作的迷你系列，通過知名攝影師Richard Avedon的招牌風格拍攝聯名形象照，並直接將之印製於T恤、帽T、丹寧外套、牛仔褲單品上，《天線寶寶》中四位角色丁丁、迪西、拉拉、小波都有現身，但系列中最令人忍不住定睛、仔細瞧瞧的，絕對是這款「迪西長靴」。

▲設計師品牌Christian Cowan推出《天線寶寶》聯名系列。（圖／翻攝自IG）



這雙「迪西長靴」以螢光綠色的絨毛布面打造，材質仿照布偶裝，並於膝蓋的部分製作迪西的頭，還有兩隻短短的小手伸出，看起來就像是把娃娃穿在腳上，加上在不少民眾心中，認為《天線寶寶》本就是帶有些詭異氛圍的卡通，因此許多網友表示，「根本童年惡夢」、「突然覺得恐怖」但也有不少看《天線寶寶》長大的網友興奮表示，「想包色」、「好可愛」、「如果有小波的會想買」不過這雙「迪西長靴」可要價不斐，官方定價為2,500美金，約台幣76,320元。

▲聯名系列中最話題單品「迪西長靴」。（圖／翻攝自IG）