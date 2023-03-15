fb ig video ETtoday search mobile

《天線寶寶》推出一款獵奇「迪西長靴」　網友嚇翻：根本童年惡夢

>

記者王則絲／台北報導

近年，以經典卡通為靈感設計的聯名不勝枚舉，像JIMMY CHOO所打造的《美少女戰士》系列靴款，還有MSCHF製作的「原子小金剛紅靴」，皆蔚為一陣話題。日前紐約設計師品牌Christian Cowan於今年春夏發表與《天線寶寶》的聯名系列，其中一雙「迪西長靴」因以獵奇詭異的外型，在網上掀起討論，有網友就表示根本是童年惡夢：「嚇翻！」

▲天線寶寶聯名。（圖／翻攝自IG）

▲設計師品牌Christian Cowan推出《天線寶寶》聯名系列。（圖／翻攝自IG）

來自設計師Christian Cowan個人同名品牌的最新一季作品中，囊括了與《天線寶寶》合作的迷你系列，通過知名攝影師Richard Avedon的招牌風格拍攝聯名形象照，並直接將之印製於T恤、帽T、丹寧外套、牛仔褲單品上，《天線寶寶》中四位角色丁丁、迪西、拉拉、小波都有現身，但系列中最令人忍不住定睛、仔細瞧瞧的，絕對是這款「迪西長靴」。

▲天線寶寶聯名。（圖／翻攝自IG）

▲天線寶寶聯名。（圖／翻攝自IG）

▲設計師品牌Christian Cowan推出《天線寶寶》聯名系列。（圖／翻攝自IG）

這雙「迪西長靴」以螢光綠色的絨毛布面打造，材質仿照布偶裝，並於膝蓋的部分製作迪西的頭，還有兩隻短短的小手伸出，看起來就像是把娃娃穿在腳上，加上在不少民眾心中，認為《天線寶寶》本就是帶有些詭異氛圍的卡通，因此許多網友表示，「根本童年惡夢」、「突然覺得恐怖」但也有不少看《天線寶寶》長大的網友興奮表示，「想包色」、「好可愛」、「如果有小波的會想買」不過這雙「迪西長靴」可要價不斐，官方定價為2,500美金，約台幣76,320元。

▲天線寶寶聯名。（圖／翻攝自IG）

▲聯名系列中最話題單品「迪西長靴」。（圖／翻攝自IG）

►史上最可愛撞衫無誤！時髦阿嬤與路人小哥穿同款大衣　笑容融化全網

►爆紅「小金剛紅靴」推出新版本？夢幻「藍天白雲」配色正中少女心！

關鍵字：

天線寶寶, 迪西長靴, 天線寶寶靴子, Christian Cowan

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量

吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量

4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」 星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品 辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 安格斯12星座一周運勢3／13-3／19　巨蟹放下胡思亂想、射手荷包大縮水 戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸 《黑暗》金赫拉私下髮型超百變！金寸頭、氣質鎖骨髮都完美駕馭 早晨洗頭竟是錯！專家曝「洗頭最佳時間」，延長頭皮潔淨感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面