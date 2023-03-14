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春季少女香盤點：diptyque櫻花蠟燭、SABON花霞之境限定系列

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▲▼櫻花香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON花霞之境系列從織物香氛到護手霜一應俱全。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

3月春暖花開，品牌不約而通推出以櫻花為靈感的香氛，呼應春季的到來，像是SABON的花霞之境限量系列，巧妙融合櫻花和牡丹，而Diptyque的櫻花蠟燭一推出就搶購，歐舒丹的荔枝櫻花香氛也很有人氣。

▲▼櫻花限定。（圖／品牌提供）

▲SABON 花霞之境明星三部曲禮盒，3,980元。

SABON以盛開的櫻花為靈感，勾勒出當風吹拂過櫻花海時的風景，同時慶祝SABON於日本的第15週年，品牌推出「花霞之境限量系列」，描繪靈動的春櫻美景，將櫻花揉和牡丹的氣息，佐以綠香調鮮活的香氣。值得一提的是，除了香氣迷人，更添加櫻桃籽油成分，同時幫你養出粉嫩的身體肌膚。

▲▼櫻花限定。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 櫻花香氛蠟燭，190g，2,100元。

為迎接春天來臨，Diptyque研製全新香調的香氛蠟燭，靈感源自短暫開花的櫻花樹，以淡淡粉紅花香，參雜著果香，再搭配溫暖的麝香，讓人一聞就愛上。此款櫻花蠟燭台灣搶先發售，全台只在Diptyque旗艦店限時限量開賣，粉絲們先買先贏，慢了就搶不到。

▲▼櫻花限定。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 荔枝櫻花淡香水，50ml，2,350元。

歐舒丹荔枝櫻花限量香氛系列，巧妙融合早春初綻的櫻花和亞熱帶香甜的荔枝，聞起來清冽香甜。集結兩種來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花花露及櫻桃萃取，以人工方式採摘嬌柔櫻花，每7,000朵僅能萃取出1公升的櫻花花露，更運用獨家低溫萃取技術擷取出珍貴櫻桃萃取，保留最完整天然香氛因子，散發自然純淨香氛。

關鍵字：

櫻花, sabon, 歐舒丹, diptyque

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