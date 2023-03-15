換季敏感爛臉全都來？皮膚科醫師教「正確修護」3秘訣

▲皮膚科醫師分享「換季肌膚自救」3秘訣，幫助穩定膚況。（圖／翻攝IG @thanks_kim、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@hince_official

最近正值換季時節，忽冷忽熱、天候氣溫變化大，你的皮膚是不是也開始鬧脾氣，乾燥脫皮、搔癢敏感全都來，整張臉猶如小花貓爛臉？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享換季正確修護的「3大自救秘訣」，跟著做就能簡單養回細緻光滑的牛奶美肌。

＃減少對皮膚的刺激



換季環境變化大，皮膚容易敏感，要盡可能避免外界對皮膚的刺激，建議不要過度去角質、不隨便用手摸臉，並把清潔力強的洗面乳替換成弱酸性潔顏產品來溫和清潔。

＃管理皮膚微生態



很多人認為皮膚的第一道防線是屏障，但李醫師指出，其實由各種菌類組成的微生態系統才是健康皮膚的護衛者。想要不受換季困擾，就需要充分的有益菌來鞏固屏障，它們不僅能調節pH值、強韌肌膚，還能幫助抗氧化，讓保養品的有效成分更好地吸收。

李醫師就建議，換季期可以早晚使用含有益生菌複合物的精華，幫助改善皮膚的微生態環境，維護穩定肌膚。她也另外分享了幾個使用精華的小tips，能幫助更好地發揮維穩修護的效果。

1.濕敷時，在浸濕的化妝棉上先滴3滴精華，再上臉敷10分鐘。



2.敷面膜時，可先塗一層益生菌相關精華再敷保濕面膜。



3.需要密集護理時，可先用精華打底，再敷軟膜，最後用精華收尾。

＃良好的生活習慣



維持良好的生活習慣也是換季肌膚自救非常重要的一環，李醫師提醒，要記得攝取足夠的水分、及時補充維生素C，並盡量10點前入睡，另外也要盡量少喝利尿的咖啡、綠茶等飲品。