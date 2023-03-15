小腿墊枕頭有妙用！皮膚科醫師曝「睡前5件事」讓你越睡越美

▲皮膚科醫師教睡前注意一些小細節，就能讓你睡覺時不費力變美。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@rahuabeauty、@ahc.official、@goodal_official

每天夜間的睡眠，不僅是讓身體休息、恢復體力的時間，也是養好肌膚、讓你變美的好時機！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書就分享讓你「越睡越美」的養肌秘訣，只要在睡前、睡覺時做對以下這5件事，讓你就像睡美人，簡單睡出好肌膚好狀態。

＃睡前用凡士林護唇



想有水嫩嘟嘟唇，可在睡前用熱毛巾敷一下嘴唇，再薄塗一層護唇產品或是便宜又好用的凡士林，第二天起來，嘴唇就水潤不起皮。

＃避免側睡



不想法令紋、皺紋加重，建議盡量別側睡！側睡可能會導致臉部過度受到擠壓或者拉扯，容易形成皺紋，因此睡覺建議盡量平躺睡。

＃睡前先梳順頭髮



睡前用梳子由前往後梳到後腦勺，把所有髮絲都梳通順，還能加速頭皮血液循環，再將枕套換成真絲材質，並把頭髮撥到枕頭後，減少對頭髮的摩擦，避免第二天起床時頭髮打結、毛躁凌亂。

＃小腿下墊枕頭再睡



睡前可在小腿下放一個枕頭墊著，能幫助減少水腫，睡出苗條雙腿。

＃堅持塗抹身體乳和手足保養



每天塗抹身體乳和護手霜、護足霜，堅持持續保養，皮膚看起來就會很好。劉醫師更分享一個超簡單的手膜DIY法，可以用凡士林混合尿素霜，就是一個便宜又好用的手膜，定時用來敷手，手部肌膚就會又白又嫩。