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星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品

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記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡星巴克最新優惠又來了， 今（15日）至27日連續13天進入數位體驗遊戲，即可獲得限定優惠，包含「買一送一」以及「第二杯半價」等，同時於全台門市上市兩款飲品，鹹焦糖風味可可瑪奇朵以及開心果白巧克力風味瑪奇朵。

▲星巴克 。（圖／翻攝自星巴克）

▲星巴克歡慶25周年數位體驗抽飲品買一送一 。（圖／翻攝自星巴克）

為慶祝進駐台灣市場25周年，星巴克於3月15日至3月27日推出「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25周年數位體驗」，以各種淺顯易懂的咖啡小知識為題，完成數位體驗遊戲即可獲得限定專屬優惠。此次飲品終於是全品項，例3月14日預領券，隔日3月15日開始兌換，兌換期間為獲券日+2天，每日11：00-20：00，最後兌換至3月29日。

▲星巴克 。（圖／翻攝自星巴克）

▲3月15日全門市上市兩款飲品。（圖／翻攝自星巴克）

至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。全新上市的「鹹焦糖風味可可瑪奇朵」可搭配減甜的鹹焦糖風味糖漿，另外也帶來擁有堅果甜味的「開心果白巧克力風味瑪奇朵」。

▲▼咖啡 。（圖／品牌提供）

▲85℃推出四款兒童節蛋糕，包含太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗。（圖／品牌提供）

兒童節倒數計時，85℃推出四款兒童節蛋糕，包含太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗。即日起起到4/5之間，85 APP註冊會員只要買任一款指定兒童節系列蛋糕，即可抽埔心牧場門票共20名。
 

關鍵字：

星巴克, 優惠, 買一送一, 咖啡

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