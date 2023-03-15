Rosé也背了！YSL新包準備缺貨　Jennie搶穿Jisoo代言品牌現身機場

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK世界巡迴演唱會仍在持續進行當中，且馬上就將於本周末來到台灣了。日前BLACKPINK巡迴來到印尼雅加達，四位成員的機場時尚穿搭再次成為焦點，其中Rosé背上了SAINT LAURENT的新款行李袋，眼看又將掀起一波缺貨潮，另一亮點可以看到，Jennie竟是身穿Jisoo最新接任的代言品牌——Dunst的襯衫現身機場。

▲Rosé機場時尚帶貨YSL新包。（圖／翻攝自微博）

Rosé這回出發印尼、與回程的機場造型中，都背上了SAINT LAURENT的新款行李袋，繼各國名人率先拎上後，Rosé也盡到大使之責，為大家示範最新潛力爆款，此款今年春季新推出的「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」，其菱格紋包面延伸自上一個爆款Icare包，寬敞巨大的容量，飾以柔軟率性的輪廓，特別適合作為旅行時既時髦又實用的行頭。

▲SAINT LAURENT於今年春季推出新款「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」，有望成為下一匹黑馬。（圖／品牌提供）

「人間DIOR」Jisoo近日剛接下平價時尚品牌Dunst的代言人身份，這回機場仍以全套的DIOR搭配全員代言的adidas帽款、鞋子配件為主，反倒是一旁的Jennie，除了背上她的標準配備小香包，竟是穿上了Jisoo代言品牌Dunst的襯衫現身機場，以此力挺姐妹的新代言工作；而Lisa則是低調的深色裝扮，背上CELINE半月形腋下包。

▲Jennie穿著Jisoo新代言品牌Dunst襯衫現身機場，Lisa低調黑裝搭配CELINE手袋。（圖／翻攝自微博）