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宋慧喬《黑暗榮耀》復仇裝一身素　靠珍珠鑽石耳環添亮點

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▲▼ 黑暗榮耀宋慧喬 。（圖／翻攝Netflix）
▲宋慧喬在《黑暗榮耀》第一季中演出與當年霸凌的同學們正面交鋒時戴CHAUMET珍珠鑽石耳環。（圖／翻攝Netflix IG）

記者陳雅韻／台北報導

由南韓女星宋慧喬主演的《黑暗榮耀》第二季熱播中，她所飾演的「文同珢」向高中時期霸凌她的同學展開復仇大計，從她在劇中非黑即白的極簡造型盡顯滿腔的壓抑與怒火，從頭到腳唯一小小的亮點是法國珠寶品牌CHAUMET的耳環，她所搭配的2款均為貼耳式設計，點綴得恰到好處。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬戴的CHAUMET Joséphine Aigrette18K白金珍珠耳環，111,000元。（圖／CHAUMET提供）

在《黑暗榮耀》第一季中，宋慧喬首度與霸凌她的同學們在體育館正面交鋒時，她穿白衣搭配CHAUMET鑲嵌Akoya珍珠的Joséphine Aigrette耳環，珍珠不僅與白衣相襯，也彰顯她的好氣質；第二季中她在仇家的老公「河度領」面前刻意揭露雙臂傷疤時，則佩戴鑲嵌梨形切割鑽石的Joséphine Aigrette耳環，巧妙呼應鑽石經歷高壓高熱才能閃爍極致火光，猶如她歷經磨難終將脫胎換骨。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬在《黑暗榮耀》中以素面黑色服裝為主。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬於《黑暗榮耀》第二季戴CHAUMET Joséphine Aigrette18K白金耳環，363,000元。

宋慧喬擔任CHAUMET大使多年，在《黑暗榮耀》巧妙搭配CHAUMET貼耳式耳環為品牌搏曝光，堪稱品牌最佳大使，她同時也是義大利時尚品牌FENDI的南韓區代言人，於新品發表會或米蘭時裝周大秀，都可見她的身影，近期又有夯劇加持，時尚寵兒的地位無可撼動。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬日前以FENDI代言人身分現身米蘭大秀。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

CHAUMET, FENDI, 宋慧喬, 黑暗榮耀

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