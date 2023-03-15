fb ig video ETtoday search mobile

《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型　戲外軟萌反差讓韓網大呼：宰寯好可愛

>

▲《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型。（圖／翻攝自IG＠boxabum）

▲朴成勳戲外的軟萌反差讓韓國網友大呼「太可愛」。（圖／翻攝自IG@boxabum，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix夯劇《黑暗榮耀》自開播以來便話題不斷，演員們也成為焦點；而在劇中飾演反派全宰寯的朴成勳，因為精湛演技備受關注，日前被翻出話劇演員時期的照片，不少網友大呼：「太像偶像了吧」、「宰寯看起來好軟萌啊」；此外，朴成勳的私下穿搭也不容忽視，俊俏的外表加上高挑的身材，儼然是行走的穿搭教科書！

＃西裝外套＋牛仔褲

身為「行走的穿搭教科書」，朴成勳私下的穿搭以簡單、舒適為主，只見他身穿淺色雙排扣Oversize西裝外套，內搭與外套扣子同色系的素T，為造型增添層次感，下身以深藍色牛仔褲加深整體色彩，看似休閒卻又不會太隨性。

▲《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型。（圖／翻攝自IG＠boxabum）

＃毛呢西裝＋印花T

除了「西裝外套＋牛仔褲」，朴成勳還有許多「西裝哲學」，像是這套西裝套裝穿搭，他選擇咖啡色的毛呢材質，讓原本嚴肅的正裝多了輕鬆的感覺，配上大版面的印花素T，更增添一絲逗趣、俏皮的氛圍，叛逆性格一覽無遺。

▲《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型。（圖／翻攝自IG＠boxabum）

＃丹寧套裝＋粉色帆布鞋

丹寧套裝絕對是懶人必備！朴成勳也不意外地喜愛這類型，身穿深藍色的丹寧外套及牛仔褲，僅內搭白色素T，將外套細節襯托地精緻，簡約又帥氣十足；最令人驚豔的是，朴成勳腳上的粉紅色Converse帆布鞋，為整體造型帶出反差的萌感！

▲《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型。（圖／翻攝自IG＠boxabum）

＃素T＋工裝褲

從朴成勳的穿搭來看，不論是單品搭配到顏色選擇似乎都走「極簡風」，這套「素T＋工裝褲」，他選擇在領口處帶點小設計感的黑色素T，下身搭配酪梨色系的西裝材質工裝褲，腳踩黑色高筒皮靴，搭上他高挑的身材，看起來簡約、時尚度十足。

▲《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型。（圖／翻攝自IG＠boxabum）

►宋慧喬《黑暗榮耀》復仇裝一身素　靠珍珠鑽石耳環添亮點

►《黑暗》金赫拉私下髮型超百變！金寸頭、氣質鎖骨髮都完美駕馭

關鍵字：

黑暗榮耀, 朴成勳, 全宰寯, 박성훈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」

4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」

星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品 吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量 早晨洗頭竟是錯！專家曝「洗頭最佳時間」，延長頭皮潔淨感 照片絕不糊！用「眼球對焦」拍出捷克美景　玻璃職人的連續動作也超清晰 辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 Rosé也背了！YSL新包準備缺貨　Jennie搶穿Jisoo代言品牌現身機場 IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面