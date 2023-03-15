《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型　戲外軟萌反差讓韓網大呼：宰寯好可愛

▲朴成勳戲外的軟萌反差讓韓國網友大呼「太可愛」。（圖／翻攝自IG@boxabum，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix夯劇《黑暗榮耀》自開播以來便話題不斷，演員們也成為焦點；而在劇中飾演反派全宰寯的朴成勳，因為精湛演技備受關注，日前被翻出話劇演員時期的照片，不少網友大呼：「太像偶像了吧」、「宰寯看起來好軟萌啊」；此外，朴成勳的私下穿搭也不容忽視，俊俏的外表加上高挑的身材，儼然是行走的穿搭教科書！

＃西裝外套＋牛仔褲

身為「行走的穿搭教科書」，朴成勳私下的穿搭以簡單、舒適為主，只見他身穿淺色雙排扣Oversize西裝外套，內搭與外套扣子同色系的素T，為造型增添層次感，下身以深藍色牛仔褲加深整體色彩，看似休閒卻又不會太隨性。

＃毛呢西裝＋印花T

除了「西裝外套＋牛仔褲」，朴成勳還有許多「西裝哲學」，像是這套西裝套裝穿搭，他選擇咖啡色的毛呢材質，讓原本嚴肅的正裝多了輕鬆的感覺，配上大版面的印花素T，更增添一絲逗趣、俏皮的氛圍，叛逆性格一覽無遺。

＃丹寧套裝＋粉色帆布鞋

丹寧套裝絕對是懶人必備！朴成勳也不意外地喜愛這類型，身穿深藍色的丹寧外套及牛仔褲，僅內搭白色素T，將外套細節襯托地精緻，簡約又帥氣十足；最令人驚豔的是，朴成勳腳上的粉紅色Converse帆布鞋，為整體造型帶出反差的萌感！

＃素T＋工裝褲

從朴成勳的穿搭來看，不論是單品搭配到顏色選擇似乎都走「極簡風」，這套「素T＋工裝褲」，他選擇在領口處帶點小設計感的黑色素T，下身搭配酪梨色系的西裝材質工裝褲，腳踩黑色高筒皮靴，搭上他高挑的身材，看起來簡約、時尚度十足。