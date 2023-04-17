小松菜奈「曬出逆天美顏」的秘密：安耐曬超強抗UV NO.1防曬！讓百萬Yotuber千千Ｘ人氣美妝部落客查理也激推！

消費中心／綜合報導

過去被封為「厭世顏女神」的小松菜奈，近來以一席個性穿搭出席巴黎時裝週，就算與其他時尚潮模並列，也擋不住她臉上閃耀的幸福光，除了因為感情甜蜜，小松菜奈為人稱羨的無瑕透明感肌膚，最重要的關鍵竟然是靠「曬出來」？

快跟小松菜奈一起養出輕透美肌

秘訣就在無論戶外遊玩、日常通勤、約會逛街，隨時隨地都要使用安耐曬

眾所周知，紫外線會曬傷皮膚、催生皺紋、導致皮膚提早老化，而紫外線不僅僅存在於艷陽高照的戶外場地，無論晴天陰天的日常通勤或是身處室內辦公室，皆有機會受到紫外線的侵襲。因此日常防曬的重要性毋須多言，但過去許多女生發現，即使塗了防曬乳，還是得戴上遮陽帽、穿上袖套才能完整預防曬傷，不僅不方便，也破壞了原本細心搭配的整體穿搭，這對於追求精緻美感的日本女生來說當然「打咩」！加上迎來口罩解禁，想要無懼陽光大方露出完美妝容，不如跟著小松菜奈一起加入「安耐曬」行列。

除了早已累積爆棚人氣與口碑的戶外防曬霸主「金鑽高效防曬露N 4X版」，首創能將打在肌膚上的UV光轉為濾鏡美肌光的「濾鏡美顏日間防護精華」，也備有「SPF50+・PA++++」高防曬係數，這兩樣「高防曬明星商品」讓需要勤跑戶外拍片的百萬美食YouTuber千千，以及格外在乎日常肌膚狀態的美妝YouTuber查理，破天荒為了安耐曬攜手合體，親身體驗「曬出輕透美肌」的全新體驗。

打造小松菜奈同款無瑕透明感美肌秘訣就在這->

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超清爽高係數防曬！千千戶外拍片必備秘密武器「金鑽露高效防曬露」不怕台灣濕熱氣候，汗流再多還是超防曬！

千千透露由於工作關係，有時白天出門拍片一拍就是一整天，疫情這3年口罩戴緊緊雖然很悶，但現在又擔心口罩解禁後，白皙肌膚會有容易曬傷的問題。好在就連挑剔網友也激推的安耐曬「金鑽高效防曬露N 4X版」，擁有貨真價實的「SPF50+・PA++++」高防曬係數，無論塗在臉上或身上一抹就服貼，不死白不黏膩，就算大熱天滿身大汗，防水抗濕的特性也主打能將潮濕水氣轉化為UV防禦膜，讓安耐曬引以為傲的防曬力有增不減。同時，安耐曬獨家抗光修護配方也強調能給予肌膚保濕舒緩的感受，並同步預防紫外線造成的乾燥、斑點、皺紋等老化問題，讓千千燦笑道:「有了安耐曬的全方位防曬力，讓我愈來愈期待陽光下鏡頭底下的自己。」

▲以吸油面紙測試「安耐曬金鑽高效防曬露」清爽度，驚喜發現完全沒有油光痕跡！（圖／ETtoday資料照，下同）

▲「安耐曬金鑽高效防曬露」以肥皂即可卸除。



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一抹自帶美肌光！查理日常最愛防曬「濾鏡美顏日間防護精華」不化妝也能展現超自然肌膚光澤，防曬同時也能輕鬆擁有紅潤好氣色！

至於美妝保養YouTuber查理，平常不只出門要塗防曬，平日也很注重室內防曬。日常防曬保養，她特別交給有自然潤色效果的「濾鏡美顏日間防護精華」，打造一整天的透膚好氣色。擁有高防曬係數的「濾鏡美顏日間防護精華」不僅強調能提供全面防護，更令人驚豔的就是日本首創的「美肌光轉化科技」技術，注入獨家成分「螺旋藻御光煥能精華」在陽光照射到肌膚的瞬間，讓原本會造成損傷的紫外線波長轉化成具有美容效果的美肌光，在豔陽底下折射出加倍靚顏的自然光澤，完全可說是「逆天美肌」無誤，在日本也一舉搏得每天需要出門通勤的都會OL青睞。

▲「濾鏡美顏日間防護精華」一抹自帶光澤感！

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台日連續22年銷售第一！防曬霸主名不虛傳，無論臉部或身體，時尚、美食生活、美妝名人唯一指定安耐曬！

安耐曬讓人一試難忘的防曬力、持妝力與輕盈感，讓千千與查理在拍攝廣告的現場，也興奮地分享彼此的使用心得，更一起在鏡頭前自信喊出，「UV防禦NO.1，隨時隨地安耐曬！」眼看均溫已來到20多度的春天，如今更是要為防曬好好準備的時候，無論規劃上山下海的國旅，或是出國度假的海外行程，拿出戶外防曬超給力的「金鑽高效防曬露N 4X版」，全面抵禦紫外線侵襲。除了出門由外要防曬外，日常上班通勤，無論是機車族還是搭乘大眾交通工具，長時間身處室內的精緻女孩們也別忘記使用「濾鏡美顏日間防護精華」，防曬外還可自帶粉嫩妝感，天天透出與小松菜奈一樣的質感女神光。此外，安耐曬還貼心為敏弱肌族群推出「柔光乳敏感肌特效防曬露」，高係數Ｘ極溫和配方徹底防護隔絕紫外線，今年擺脫口罩、帽子與袖套，自在解放肌膚展現自信，讓防曬成為輕盈無感的悠然享受。

無論哪種場合都要抵抗紫外線，快來使用地表最強防曬霸主安耐曬->

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