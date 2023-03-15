IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

記者王則絲／台北報導

IKEA大台北地區四間分店（內湖店、新莊店、新店店、台北城市店小巨蛋）於3月13日至4月30日舉辦嘉年華活動，推出季節限定的「草莓霜淇淋鯊鯊杯」，可愛包裝必打卡！同時還大放送人氣角色鯊鯊的周邊小物，祭出集點換「鯊鯊醬料碟」，以及卡友滿額贈「鯊鯊筆」的療癒活動。

▲IKEA推出季節限定的「草莓霜淇淋鯊鯊杯」。（圖／IKEA提供）



此回IKEA舉辦春季嘉年華，僅限雙北地區獨享，3月13日至4月30日期間內推出「草莓霜淇淋鯊鯊杯」，粉色冰淇淋搭配酸甜口味，融化味蕾、更融化少女心，除了包裝紙杯有可愛鯊鯊圖案，霜淇淋上頭還會插上鯊魚尾巴裝飾，大家小心別顧著拍照拍到霜淇淋融化了。

▲集點兌換「鯊鯊醬料碟」。（圖／IKEA提供）



活動期間單筆消費滿299元可獲得一點，集滿兩點免費兌換一組「鯊鯊醬料碟」，一組兩款，日常餐桌上超實用（每店每日最多兌換一點，大台北各分店加總每日最多兩點）；卡友於當日消費滿888元，並拍下店外鯊鯊氣球的造景照片，上傳至個人社群，即可獲得療癒「鯊鯊筆」一支，兩款周邊都十分超值！

▲消費滿額、拍照打卡兌換「鯊鯊筆」。（圖／IKEA提供）



因應草莓季節，速食業者麥當勞也在此時推出２款全新粉嫩草莓系列甜點，包含「OREO草莓冰炫風」，於3月15日至5月23日限期供應，將原先的OREO冰炫風基底，加入香氣濃郁的草莓果醬，酸甜滋味令人流口水，另一款帶來「草莓優格雙餡派」，於3月15日起限量供應售完為止，高顏值的粉紅派皮，內餡夾入草莓果醬與滑順優格，口感完美結合。

▲麥當勞推出2款全新草莓限定甜點。（圖／記者蕭筠攝）