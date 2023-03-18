本季最古靈精怪的手袋　舒華超愛「露娜小包」、LV放大鑰匙套更迷人

實習記者黃麗頻／綜合報導

冷意逐漸褪去，即將迎來春暖花開的日子，隨著春夏新品上架，許多造型奇特、逗趣十足的手袋也成為熱門話題，《ET FASHION》精選出4款今季最古靈精怪的精品手袋，背上身一秒成為街頭最時尚的焦點！

＃JW Anderson FISH SHOULDER BAG

JW Anderson這季再度發揮「搞怪」精神，這款「魚形單肩包」選用棉與小牛皮編織成魚的外型，垂直拎在手上，彷彿剛剛釣了條大魚回家，而手袋的中間懸掛著JW的經典LOGO，橫著拿宛如釣鉤般的垂墜，用「捕獵、豐收」為新手袋寫下註解。

▲JW Anderson FISH SHOULDER BAG，NT$27,300。（圖／翻攝自JW Anderson官網）

＃JIMMY CHOO Pearl Luna Minaudiere Clutch

轟動一時的JIMMY CHOO X《美少女戰士》聯名系列，從包款到鞋履無一不熱賣，其中以「露娜貓」為主軸的造型包款，更是深受韓團(G)I-DLE台灣成員舒華的熱愛，將露娜的臉部輪廓完美呈現，並飾以標誌性的珍珠鍊帶，黑白兩色相襯映，造就別緻性的時尚感。

▲JIMMY CHOO Pearl Luna Minaudiere Clutch，€1,695（約NT$56,000）。（圖／翻攝自IG@yeh.shaa_、JIMMY CHOO官網）



＃LOUIS VUITTON Key Bell XL

LV在此次春夏系列翻玩品牌各個風格符碼，將代表性的設計元素任意「放大縮小」，其中這款Key Bell XL，由經典的鑰匙套重新演繹成極具迷人的斜背手袋，選用天然牛皮製造，並飾以俏皮的黃色車縫線，最後以品牌標識性LOGO點綴，成為今季最意想不到的存在。

▲LOUIS VUITTON Key Bell XL，NT$83,000。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

＃CHANEL STAR MINAUDIERE

以《去年在馬倫巴》（L'année dernière à Marienbad）為靈感，CHANEL 2023春夏系列一登場即為亮點，更推出名為「珍貴首飾盒系列」，其中這款星形手袋，選用金屬與小羊皮將品牌專屬編織符碼製成優雅的晚裝手袋，更代表著品牌的浪漫風采。

▲CHANEL STAR MINAUDIERE，NT$309,000。（圖／翻攝自CHANEL官網）