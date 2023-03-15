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女王胸針啟發Boucheron　千萬項鍊、戒指玩「變身」

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▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲Boucheron Rolling Red鑲嵌鑽石和紅寶石項鍊，可轉換為胸針，42,400,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）2020年以英國女王伊莉莎白二世經常佩戴的品牌海藍寶石鑽石雙夾胸針為靈感，構思一系列Art Deco裝飾藝術風格珠寶成真，今在台展出Histoire de Style, Like a Queen系列18件高級珠寶，與同場亮相的經典作品總值近26億元，令人驚喜的是全新高級珠寶多為轉換式珠寶，全場最高價、42,400,000元的Rolling Red紅寶石鑽石項鍊，可從長鍊變為胸針，穿搭更自由。

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲Boucheron鑲嵌Akoya珍珠與鑽石的Moon White項鍊，可轉換為胸針或髮飾，14,400,000元。

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲Boucheron Lemon Slice頸鍊可轉換為手環、胸針或髮飾，9,600,000元。

英國王室珍藏不少Boucheron珠寶，已故女王伊莉莎白二世的伯父溫莎公爵與叔叔肯特公爵都是品牌的超級VIP，她於18歲生日時收到父母贈送、由肯特公爵購買的Boucheron海藍寶石鑽石雙夾胸針，成為她一生的最愛，也啟發品牌當代設計，賦予珠寶多重的佩戴方式，並呼應「色票女王」封號，創作白鑽搭配紅寶石、藍寶石、祖母綠、粉紅碧璽、海水藍寶等繽紛作品，為讓色彩更具層次感，Mega Pink粉紅碧璽胸針與Hypnotic Blue海水藍寶石手環都有彩漆勾邊裝飾。

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲Boucheron鑲嵌鑽石、粉紅碧璽並輔以粉紅色彩漆的Mega Pink胸針，13,350,000元。

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲Boucheron Hypnotic Blue手環輔以藍色彩漆，鑲嵌鑽石和海藍寶石，15,400,000元。

三股珍珠項鍊則是女王伊莉莎白二世公開亮相必備的首飾，Histoire de Style, Like a Queen系列中Moon White項鍊便是以Akoya珍珠串成三股鍊，中央的裝飾藝術風格鑽石墜可取下轉化為胸針或髮飾；連戒指都能「變身」，可拆下主石旁的鑽石圖騰，單戴主石戒指展現俐落風格。

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲Boucheron Frosty White鑲嵌鑽石與白色水晶耳環（左）8,900,000元，Hypnotic Blue藍寶石鑽戒15,400,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）全新高級珠寶則以黃鑽與白鑽為主角推出LARIAT黃鑽項鍊，兩條如緞帶般的鑽石線條交錯，各自垂墜1顆重約10.88克拉的水滴型切工黃鑽與1顆重約10.88克拉的水滴型切工鑽石，優雅大方；另一頓橢圓形切工黃鑽與鑽石項鍊呈現經典輪廓，點綴13顆總重約12.72克拉的橢圓形切工黃鑽，無比閃耀。
 

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓LARIAT黃鑽項鍊垂墜1顆重約10.88克拉的水滴型切工黃鑽與1顆重約10.88克拉的水滴型切工鑽石。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ Boucheron,HW 。（圖／公關照）


▲海瑞溫斯頓橢圓形切工黃鑽與鑽石項鍊，鑲嵌13顆總重約12.72克拉的橢圓形切工黃鑽，以及約28.10克拉的圓形明亮式切工鑽石

►159萬元的髮飾束長髮好閃　Boucheron經典珠寶搭白陶瓷更亮眼

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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