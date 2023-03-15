fb ig video ETtoday search mobile

正能量公主Selina 8大金句：珍惜每一個緣分，把握能相擁的現在

>

文／妞新聞

演藝圈正能量公主「Selina任家萱」的懷孕喜訊一公開，立即引來大家獻上祝福，走過人生高高低低的Selina，一路上從接近毀容般的漫長治療、經歷一段婚姻，她仍始終勇敢且樂觀地面對，跟著妞編輯的分享，一起來感受Selina的正向人生！

Selina任家萱正能量金句

1.我想這種被愛滿滿包圍的喜樂，是天然的無毒的幸福劑吧！

https://www.instagram.com/p/CkaiuyoJiRL

總是攜帶滿滿笑容、溫暖人心的Selina，日前於生日貼文下紀錄著與家人及姐妹的甜蜜照，感性分享「我想這種被愛滿滿包圍的喜樂，是天然的無毒的幸福劑」吧！並不忘了感謝粉絲一路上的支持，相信有了這麼正向勇敢的媽咪，小腰果（Selina寶寶小名）出生後，一定是全世界最幸福的Baby！

2.做人要又方又圓！有自己的準則，也有與世的圓融。

https://www.instagram.com/p/CLtWzJKlagL

「做人要又方又圓！有自己的準則也有與世的圓融。」Selina分享著自己戴了副新眼鏡的美照，並透過這副新鏡框，向粉絲傳遞著做人處事就像這副鏡框般，一邊是方形，另一邊是圓形，必須適時秉持自己的準則，也要學會與他人圓融的相處。

3.芬多精吸飽吸滿！相信自己是美好的！

https://www.instagram.com/p/CiZJVvDPdsv

遠離塵囂、吸收芬多精吧！近年來Selina不時會在社群媒體分享在山上的自拍照，眼看著背後環繞美麗的山景，搭配女神的仙氣，讓粉絲們稱讚「太美啦」，Selina也幽默分享「我是任家萱，也是任加芬」。

4.思念的感受有很多種，不一定是悲傷與難過，更多的是牠在回憶裡帶給我們的幸福感！

https://www.instagram.com/p/CiPYKpFv44P

飼養毛小孩最怕的就是面臨離別的那刻（落淚），去年Selina釋出〈你我他〉單曲，這首歌的創作靈感是來自於對愛犬Pinky的思念，Selina曾受訪表示現在想起與Pinky的回憶，已經不會感到特別後悔沮喪，因為腦海裡跑出的畫面都是濃烈的愛，那些想把牠揉進你身體裡、聞腳腳的那一種愛，「思念的感受有很多種，不一定是悲傷與難過，更多的是牠在回憶裡帶給我們的幸福感！」

5.珍惜每一個緣分，把握能相擁的現在，愛要即時勿留遺憾。

https://www.instagram.com/p/Cf-pI8Sv11_ 

最美好的畫面！曾被受邀至《婚禮歌手》節目擔任婚禮歌手的Selina，當天不僅驚喜獻上最真誠的祝福，更是睽違三年公開獻聲，唱起蘇打綠的〈小情歌〉，即便曾經面臨婚姻的不順，Selina仍勇敢追愛，去年與小7歲的圈外人大方認愛，並以自身經驗分享著「珍惜每一個緣分，把握能相擁的現在，愛要即時勿留遺憾。」

6.能相聚就是最好的時辰

https://www.instagram.com/p/Cbtvf8MPw3J

「能相聚就是最好的時辰」出道至今邁入20年頭的S.H.E.，一直以來親如姐妹的好感情眾所皆知，社群媒體上Selina紀錄著與好姊妹慶生的幸福模樣，並感謝提及「希望各種美好各種喜樂，都能在任何時辰，圍繞陪伴你」，S.H.E三位姐妹不變的好默契，更讓不少網友敲碗合體表演！

7.再燦爛的煙火，也只是瞬間，還好我的笑容是永恆。

https://www.instagram.com/p/CVF0avEFLIc

妞妞們平時喜歡看煙火嗎？煙火綻放渲染整個天空，Selina分享著「再燦爛的煙火也只是瞬間，還好我的笑容是永恆」，妞妞們別忘了，下次在欣賞眼前絢麗的煙火美景時，別忘了將妳的笑容展現出來！

8.跟志同道合的人一起，哪裡都是「好地方」！

https://www.instagram.com/p/CMMbQ3Yl8MX

「跟志同道合的人在一起，到哪都是好地方」近年迷上露營登山、享受大自然美好的Selina，於社群媒體紀錄著前往南勢角山（烘爐地山）的登山過程，即便登山過程需要跟自己精神喊話、咬牙苦撐，甚至偶爾必須用上全身的力量，不過沿路上的山友和大自然美景總能看見驚喜！

以上「8句Selina任家萱」的正能量金句分享，期望能把這股正向人生傳遞給妞妞們，也祝福Selina平安順產、期待「小腰果」的到來（眼神充滿愛）！

【延伸閱讀】

享受生活也要認真談戀愛！Selina放閃男友眼中自己像玫瑰美，40+保養秘訣公開

Selina當媽了！親自公開已懷孕12週＆寶寶小名曝光，粉絲：歡迎來這美麗新世界

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, Selina, 金句, 懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品

星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品

4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」 吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量 早晨洗頭竟是錯！專家曝「洗頭最佳時間」，延長頭皮潔淨感 照片絕不糊！用「眼球對焦」拍出捷克美景　玻璃職人的連續動作也超清晰 辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸 《黑暗》金赫拉私下髮型超百變！金寸頭、氣質鎖骨髮都完美駕馭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面