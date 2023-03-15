正能量公主Selina 8大金句：珍惜每一個緣分，把握能相擁的現在

文／妞新聞

演藝圈正能量公主「Selina任家萱」的懷孕喜訊一公開，立即引來大家獻上祝福，走過人生高高低低的Selina，一路上從接近毀容般的漫長治療、經歷一段婚姻，她仍始終勇敢且樂觀地面對，跟著妞編輯的分享，一起來感受Selina的正向人生！

Selina任家萱正能量金句

1.我想這種被愛滿滿包圍的喜樂，是天然的無毒的幸福劑吧！

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總是攜帶滿滿笑容、溫暖人心的Selina，日前於生日貼文下紀錄著與家人及姐妹的甜蜜照，感性分享「我想這種被愛滿滿包圍的喜樂，是天然的無毒的幸福劑」吧！並不忘了感謝粉絲一路上的支持，相信有了這麼正向勇敢的媽咪，小腰果（Selina寶寶小名）出生後，一定是全世界最幸福的Baby！

2.做人要又方又圓！有自己的準則，也有與世的圓融。

https://www.instagram.com/p/CLtWzJKlagL

「做人要又方又圓！有自己的準則也有與世的圓融。」Selina分享著自己戴了副新眼鏡的美照，並透過這副新鏡框，向粉絲傳遞著做人處事就像這副鏡框般，一邊是方形，另一邊是圓形，必須適時秉持自己的準則，也要學會與他人圓融的相處。

3.芬多精吸飽吸滿！相信自己是美好的！

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遠離塵囂、吸收芬多精吧！近年來Selina不時會在社群媒體分享在山上的自拍照，眼看著背後環繞美麗的山景，搭配女神的仙氣，讓粉絲們稱讚「太美啦」，Selina也幽默分享「我是任家萱，也是任加芬」。

4.思念的感受有很多種，不一定是悲傷與難過，更多的是牠在回憶裡帶給我們的幸福感！

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飼養毛小孩最怕的就是面臨離別的那刻（落淚），去年Selina釋出〈你我他〉單曲，這首歌的創作靈感是來自於對愛犬Pinky的思念，Selina曾受訪表示現在想起與Pinky的回憶，已經不會感到特別後悔沮喪，因為腦海裡跑出的畫面都是濃烈的愛，那些想把牠揉進你身體裡、聞腳腳的那一種愛，「思念的感受有很多種，不一定是悲傷與難過，更多的是牠在回憶裡帶給我們的幸福感！」

5.珍惜每一個緣分，把握能相擁的現在，愛要即時勿留遺憾。

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最美好的畫面！曾被受邀至《婚禮歌手》節目擔任婚禮歌手的Selina，當天不僅驚喜獻上最真誠的祝福，更是睽違三年公開獻聲，唱起蘇打綠的〈小情歌〉，即便曾經面臨婚姻的不順，Selina仍勇敢追愛，去年與小7歲的圈外人大方認愛，並以自身經驗分享著「珍惜每一個緣分，把握能相擁的現在，愛要即時勿留遺憾。」

6.能相聚就是最好的時辰

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「能相聚就是最好的時辰」出道至今邁入20年頭的S.H.E.，一直以來親如姐妹的好感情眾所皆知，社群媒體上Selina紀錄著與好姊妹慶生的幸福模樣，並感謝提及「希望各種美好各種喜樂，都能在任何時辰，圍繞陪伴你」，S.H.E三位姐妹不變的好默契，更讓不少網友敲碗合體表演！

7.再燦爛的煙火，也只是瞬間，還好我的笑容是永恆。

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妞妞們平時喜歡看煙火嗎？煙火綻放渲染整個天空，Selina分享著「再燦爛的煙火也只是瞬間，還好我的笑容是永恆」，妞妞們別忘了，下次在欣賞眼前絢麗的煙火美景時，別忘了將妳的笑容展現出來！

8.跟志同道合的人一起，哪裡都是「好地方」！

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「跟志同道合的人在一起，到哪都是好地方」近年迷上露營登山、享受大自然美好的Selina，於社群媒體紀錄著前往南勢角山（烘爐地山）的登山過程，即便登山過程需要跟自己精神喊話、咬牙苦撐，甚至偶爾必須用上全身的力量，不過沿路上的山友和大自然美景總能看見驚喜！

以上「8句Selina任家萱」的正能量金句分享，期望能把這股正向人生傳遞給妞妞們，也祝福Selina平安順產、期待「小腰果」的到來（眼神充滿愛）！

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