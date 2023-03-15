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宋芸樺穿「楊紫瓊愛牌」印花裝挺慈善特賣　最想演《媽的多重宇宙》一角色

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記者鮑璿安／台北報導

夏姿．陳SHIATZY CHEN《拾華》慈善特賣會登場，今（15日）請到品牌好友宋芸樺擔任慈善愛心大使，同樣和夏姿有深厚淵源的楊紫瓊如今已是奧斯卡首位亞裔影后，宋芸樺不光把她當成榜樣，還透露自己想飾演《媽的多重宇宙》中楊紫瓊的女兒「史蒂芬妮許」，認為很有挑戰性，好劇本可遇不可求。

▲▼夏姿 。（圖／品牌提供）

▲宋芸樺身穿SHIATZY CHEN早春系列 。（圖／品牌提供）

宋芸樺今身穿SHIATZY CHEN早春系列，她特別喜愛印花細節設計，「有春暖花開的感覺，很期待春天來臨，想把上面的小圖騰變成貼紙。」影后楊紫瓊同樣是夏姿品牌好友，日前23/24 秋冬系列巴黎大秀也沒缺席，隔幾日就成功奪下奧斯卡最佳女主角大獎，成為亞洲之光。對此宋芸樺激動表示，「我看到她的得獎感言時都哭了，優秀的演員能夠獲得奧斯卡認可，透過一部電影展現很多面貌 ，希望有一天能夠跟她學習。」

▲▼夏姿 。（圖／品牌提供）

▲宋芸樺出席夏姿 2023年《拾華》慈善特賣會，3月15日至3月21日新光三越百貨台北南西一館9樓活動會館。（圖／品牌提供）

本次特賣會商品包括全系列男女服飾、經典手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品等配件，總數超過4000項商品，折數2折起。本次將活動部份所得捐予「樂作創益協會」，宋芸樺更是幕後牽線人，她認為提供身障樂兒生活的幫助非常有意義，同時捐予教育部的「學校教育儲蓄戶」，協助經濟弱勢學生就學。

關鍵字：

楊紫瓊, 宋芸樺, 夏姿

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