花蓮版伯朗大道「賞螢季」來了　周邊美食野菜料理、冰淇淋甜筒記下來

圖、文／MENU美食誌

有光復伯朗大道之稱的花蓮大農大富是全台首座平地森林，來這裡不僅可以賞螢，周邊的美食同樣讓你驚艷不已！

欣綠農園（馬太鞍）

大全街60號

位於馬太鞍溼地生態園區內，午餐選用當季盛產的食材，均為現點現做，主打當地阿美族的野菜料理，另外也有各式體驗活動、生態導覽及歌舞表演。

▲欣綠農園。（圖／美食客哈瑞太太外食記錄提供）

光復糖廠冰棒

糖廠街19號

腹地廣大，糖廠內除了冰品部商品展售中心、製糖工廠、日式宿舍以及藝術工坊，還有提供住宿服務，適合親子同遊，推薦必吃的古早味冰品，有濃濃的懷舊感！

▲光復糖廠古早味冰品。（圖／美食客chenchen_vege提供）

啄木鳥的家 WPCASA

糖廠街11巷11-1號

70多年的日式木造老房，庭園建築兼具日式與台式老房子的復古情懷，菜單隨著一年四季更換，融合在地食材與文化，用餐過程非常有質感。

▲啄木鳥的家 WPCASA。（圖／美食客syyyliu提供）

紅瓦屋餐廳

大全街62巷16號

餐廳坐落於遼闊的山林天地之間，以木頭、紅磚為主要建材，結合美食與藝術，特別推薦招牌的石頭火鍋及鹽烤魚。

▲紅瓦屋餐廳。（圖／美食客Candy Chen提供）

晶晶冰舖／土魠魚羹

中山路二段352號

老闆娘是糖廠冰店退休下來的老師傅，除了販售簡單的羹麵、飯，還有冷飲及冰品。在地人推薦先吃熱呼呼的鹹羹湯，再吃甜蜜蜜的冰品，完全是一大享受。

▲鹹羹湯必點。（圖／美食客泰·愛吃提供）

我的咖啡館

中華路226號

店有許多手工藝品與裝飾，裝潢帶有濃厚的原住民色彩，餐點主打原住民風味的創意料理，讓異國料理中增添原住民特色，口味跟食材搭配都非常用心。

▲我的咖啡館。（圖／美食客陳洛伊提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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