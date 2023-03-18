fb ig video ETtoday search mobile

花蓮版伯朗大道「賞螢季」來了　周邊美食野菜料理、冰淇淋甜筒記下來

>

圖、文／MENU美食誌

有光復伯朗大道之稱的花蓮大農大富是全台首座平地森林，來這裡不僅可以賞螢，周邊的美食同樣讓你驚艷不已！

欣綠農園（馬太鞍）
大全街60號

位於馬太鞍溼地生態園區內，午餐選用當季盛產的食材，均為現點現做，主打當地阿美族的野菜料理，另外也有各式體驗活動、生態導覽及歌舞表演。

▲欣綠農園。（圖／美食客哈瑞太太外食記錄提供）

光復糖廠冰棒
糖廠街19號

腹地廣大，糖廠內除了冰品部商品展售中心、製糖工廠、日式宿舍以及藝術工坊，還有提供住宿服務，適合親子同遊，推薦必吃的古早味冰品，有濃濃的懷舊感！

▲光復糖廠古早味冰品。（圖／美食客chenchen_vege提供）

啄木鳥的家 WPCASA
糖廠街11巷11-1號

70多年的日式木造老房，庭園建築兼具日式與台式老房子的復古情懷，菜單隨著一年四季更換，融合在地食材與文化，用餐過程非常有質感。

▲啄木鳥的家 WPCASA。（圖／美食客syyyliu提供）

紅瓦屋餐廳
大全街62巷16號

餐廳坐落於遼闊的山林天地之間，以木頭、紅磚為主要建材，結合美食與藝術，特別推薦招牌的石頭火鍋及鹽烤魚。

▲紅瓦屋餐廳。（圖／美食客Candy Chen提供）

晶晶冰舖／土魠魚羹
中山路二段352號

老闆娘是糖廠冰店退休下來的老師傅，除了販售簡單的羹麵、飯，還有冷飲及冰品。在地人推薦先吃熱呼呼的鹹羹湯，再吃甜蜜蜜的冰品，完全是一大享受。

▲鹹羹湯必點。（圖／美食客泰·愛吃提供）

我的咖啡館
中華路226號

店有許多手工藝品與裝飾，裝潢帶有濃厚的原住民色彩，餐點主打原住民風味的創意料理，讓異國料理中增添原住民特色，口味跟食材搭配都非常用心。

▲我的咖啡館。（圖／美食客陳洛伊提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 賞螢季, 美食, 花蓮, 光復鄉, 大農大富

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開

無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開

營養師曝抹茶「8大好處」，提醒「抹茶甜點」熱量要當心 營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用 BLACKPINK來台機場造型揭秘！Rosé拎YSL最新旅行袋、Lisa綠圍巾超Q 「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料 「長跑女神」雷里莎亮「新歡」　私生活離不開GARMIN撞色錶 《黑暗榮耀》空姐平口馬甲托出爆乳深溝　長髮披肩洩霸氣女神光 柯佳嬿肌膚好到老公也稱讚！自曝「保養方式很無聊」但有關鍵1招

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面