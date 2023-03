宋慧喬、Jisoo都畫「裸霧光底妝」更精緻高級！妝前乳、粉餅本季必備

文/美人圈

隨著口罩解禁,越來越多人開始重啟化妝,其中被悶壞的底妝更成為關鍵!許多品牌在2023都有推出全新底妝,在時裝周秀場上也可以看到不同以往的底妝趨勢,今天就一起看看2023春夏底妝趨勢及新品推薦,趕快筆記起來最新底妝趨勢及話題新品吧!

2023春夏底妝趨勢:突顯肌膚原生質感「寡淡裸妝」

近幾年底妝中越來越強調寡淡感,也就是用最少的粉量、最大限度凸顯肌膚原生質感,所以不會看到以前那樣充滿光澤的極致水光、或是絲絨霧面質感。就像宋慧喬先前的畫報中這種裸妝感,一切都是那麼剛剛好,順著肌膚紋理帶出的自然光澤表現,才是2023最紅的寡淡底妝趨勢。

▲宋慧喬。(圖/IG@kyo1122)

2023春夏底妝趨勢:「妝前飾底」本季格外重要,務必做出裸光素顏肌底

裸光素顏肌從2022秋冬延續到2023春夏,以近乎素顏、不刻意修飾雀斑等瑕疵,最大限度凸顯肌膚質感為主,讓整體妝容更加乾淨利落,先前韓韶禧美翻全場的LOOK,配上這款裸光底妝更顯仙氣。但想要達到這種裸光感,必須先用有潤色或校色效果兼具高保濕的妝前乳打底,讓後續底妝更加服貼並從底層透出光澤。

▲韓韶禧。(圖/IG@xeesoxee)

2023妝前飾底新品推薦

DIOR 迪奧超完美持久飾底乳

DIOR在2023春夏將超完美持久飾底乳全新升級,推出柔光與柔霧2款質地,注入提升肌膚保水度的三色堇精萃、鳶尾花萃取及玫瑰果精萃等高濃度純淨花萃保養成分,不只幫助肌膚保濕,還可以為後續底妝做好打底。柔光飾底乳是輕盈的乳霜質地,一抹輕鬆修飾瑕疵、可以感受到肌膚的透亮光澤與澎潤感。柔霧飾底乳富含柔霧光粒子,能有效抑制油光、勻亮膚色,一抹瞬效柔焦毛孔,使底妝更加持久。

▲DIOR 迪奧超完美持久飾底乳,NT$2,150。(圖/BEAUTY美人圈,下同)

雅詩蘭黛 粉持久天生美肌乖乖乳

雅詩蘭黛粉持久底妝系列強勢推出新生力軍!美肌乖乖乳運用獨特「雙層結構技術」,將清爽透氣的細緻柔焦粉體精準填補於肌膚毛孔、紋理縫隙等,另外添加專為亞洲肌膚調和的細緻珍珠光澤,單擦也可以快速提亮膚色,打造宛如天生好膚質!輕盈奶霜質地中還有維他命E、玻尿酸等保濕、抗氧化成分,可以幫助底妝更加持久不褪色暗沉。

▲雅詩蘭黛 粉持久天生美肌乖乖乳,NT$2,100。

2023春夏底妝趨勢:「輕薄氣墊」打造自然通透膚色,給肌膚最適度的遮瑕

春夏時裝周秀場上可以看到明星們的妝容都是走自然派的路線,膚色也是偏自然通透、散發細緻的光澤,給人一種渾然天成的美肌質感,不會有之前那種厚重假白,除了可以透過妝前飾底先校正膚色之外,選擇妝感偏輕薄的氣墊快速完成底妝也很推薦!這樣自然的膚色表現後續與裸色調的腮紅搭配,更加適合亞洲膚色,可以打造高級的裸妝LOOK。

▲宋慧喬出席FENDI秋冬女裝大秀。(圖/IG@kyo1122)

2023底妝氣墊新品推薦

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅/超模光感精華水氣墊 高訂金釦版

YSL再推激美限量高訂金釦版氣墊!這次以超火的腋下包HOBO為靈感,將最熱賣的恆久完美霧光氣墊粉餅、超模光感精華水氣墊化身為超美時尚單品!恆久完美霧光氣墊輕盈透亮的高級精緻水霧光澤,非常適合亞洲悶熱的氣候,不僅控油更是保濕,讓底妝全新清爽無瑕疵。超模光感精華水氣墊則蘊含高達60%保濕水光精華,光澤、持久、遮瑕同步到位,加上精緻的高訂外殼,真的讓少女心暴動了!

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅/超模光感精華水氣墊 高訂金釦版,NT$2,750。

肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜

肌膚之鑰春夏最受矚目的新品氣墊「玫瑰藍寶盒」登場!嚴選自極其珍稀的獨家成分保加利亞玫瑰保濕精萃,幫助肌膚深度保濕、水感亮澤,妝感是超級細緻的水光,可以為肌膚注入高濃度保濕成分並鎖住於肌底,長效鎖水持妝的同時也滋養潤澤肌膚,於肌底強化光澤、隱藏肌膚瑕疵,使肌膚更顯柔順滑嫩。

▲肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜,NT$3,300。

2023春夏底妝趨勢:「輕潤薄的遮瑕」少量多次的手法,創造出濾鏡般的底妝

2023底妝趨勢是極其寡淡,同時不刻意遮瑕肌膚原生瑕疵,但是黑眼圈、暗沉、痘痘及痘疤的勞累感瑕疵還是建議遮住,讓整體妝容更加減齡。延續裸光感底妝,遮瑕趨勢比起以往更加強調輕薄、並更在意質地是否潤澤,才不會讓遮瑕變得太突兀。小編推薦可以使用眼影刷將遮瑕仔細按壓並暈染模糊界線,創造出濾鏡般的底妝。

▲高允貞。(圖/IG@goyounjung)

2023底妝遮瑕新品推薦

CHANEL 香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏

香奈兒珍珠光采系列也同步推出遮瑕膏!輕巧的設計可以針對斑點及瑕疵部位精準遮瑕,同時含防曬係數SPF 40/PA+++,加強隔離UV紫外線等環境污染因子及藍光等自由基的傷害,即使是脆弱的眼周肌膚也可以安心使用,一抹幫助膚色更均勻、完美隱形黑眼圈等瑕疵。

▲CHANEL 香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏,NT$1,550。

TOM FORD 時尚柔霧高訂遮瑕膏

TOM FORD柔霧高訂底妝系列全新推出遮瑕膏,奶油霜狀的質地添加玻尿酸及維他命E,一抹絲滑柔順、邊上妝邊補水,完美融入肌膚,空氣般的輕盈質地卻可以完美修飾瑕疵及凹陷、細紋等,多達10款色選除了用作遮瑕,也推薦當作提亮、修容使用,可以簡單快速完成精緻輪廓感妝容。

▲TOM FORD 時尚柔霧高訂遮瑕膏,NT$2,500。

2023春夏底妝趨勢:「裸霧光」提升高級感!油肌直接使用粉餅、混合或乾肌局部刷上霧面打亮就怕乾紋

從2023秋冬時裝周明星妝容看來,也印證了這波「寡淡裸妝」趨勢。像是Jisoo身穿Dior高級禮服,底妝也改畫上裸霧光底妝,比起以往那種光澤明顯的水光肌,今年的寡淡霧光底,多了一分低調的奢華。除了粉底、氣墊之外,也推薦直接以粉餅完妝,並在肌膚輪廓部位打上些許霧面高光,除了更適合亞洲悶熱潮濕的氣候之外,細緻的裸霧光也可以提升肌膚質感。

▲Jisoo。(圖/IG@sooyaaa__)

2023底妝粉餅新品推薦

CHANEL 香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅

香奈兒經典的珍珠光感系列在2023春夏融匯品牌專業美白知識,在底妝中添加全新活性成分。全新香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅粉質絲滑細膩,結合舒適高遮瑕配方,可以完美貼合肌膚、修飾瑕疵,使妝感無瑕透光。另外還有SPF25/PA+++防曬係數,使用後能在肌膚表面形成抗汙染防護層,隔離UV紫外線及環境污染因子,為肌膚提供充足的防護力。

▲CHANEL 香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅,NT$2,550。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧空氣粉餅

MAKE UP FOR EVER柔霧空氣粉餅自上市以來就廣受好評,2023年再度全新升級!其中最有感的就是強大的磨皮妝效,三效柔焦複合粉體透過光線折射修飾細紋凹陷、均勻膚色,同時還有強大的吸附油脂效果,打造平滑的柔霧妝效。更加輕盈細緻的粉體可以更貼膚輕盈,就算多層疊加也不卡粉、不厚重,零技巧完成空氣感底妝。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧空氣粉餅,NT$1,800。(圖/MAKE UP FOR EVER)

Bobbi Brown冬蟲夏草奢光蜜粉

Bobbi Brown的人氣底妝冬蟲夏草系列推出熟齡肌和乾肌也可以放心用的蜜粉了!這系列原本就是訴求高保濕潤澤,延續冬蟲夏草的保濕強項,在蜜粉中加入頂級保濕養膚成分玻尿酸養膚晶萃(小分子玻尿酸+蟲草精華),對於即將到來的高溫春夏季,連乾肌也很需要控油定妝,有了這款保濕蜜粉,柔焦保濕又能鎖妝一舉多得。

▲Bobbi Brown冬蟲夏草奢光蜜粉,NT$2,500。(圖/Bobbi Brown)

