宋慧喬、Jisoo都畫「裸霧光底妝」更精緻高級！妝前乳、粉餅本季必備

文／美人圈

隨著口罩解禁，越來越多人開始重啟化妝，其中被悶壞的底妝更成為關鍵！許多品牌在2023都有推出全新底妝，在時裝周秀場上也可以看到不同以往的底妝趨勢，今天就一起看看2023春夏底妝趨勢及新品推薦，趕快筆記起來最新底妝趨勢及話題新品吧！

2023春夏底妝趨勢：突顯肌膚原生質感「寡淡裸妝」

近幾年底妝中越來越強調寡淡感，也就是用最少的粉量、最大限度凸顯肌膚原生質感，所以不會看到以前那樣充滿光澤的極致水光、或是絲絨霧面質感。就像宋慧喬先前的畫報中這種裸妝感，一切都是那麼剛剛好，順著肌膚紋理帶出的自然光澤表現，才是2023最紅的寡淡底妝趨勢。

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

2023春夏底妝趨勢：「妝前飾底」本季格外重要，務必做出裸光素顏肌底

裸光素顏肌從2022秋冬延續到2023春夏，以近乎素顏、不刻意修飾雀斑等瑕疵，最大限度凸顯肌膚質感為主，讓整體妝容更加乾淨利落，先前韓韶禧美翻全場的LOOK，配上這款裸光底妝更顯仙氣。但想要達到這種裸光感，必須先用有潤色或校色效果兼具高保濕的妝前乳打底，讓後續底妝更加服貼並從底層透出光澤。

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee）

2023妝前飾底新品推薦

DIOR 迪奧超完美持久飾底乳

DIOR在2023春夏將超完美持久飾底乳全新升級，推出柔光與柔霧2款質地，注入提升肌膚保水度的三色堇精萃、鳶尾花萃取及玫瑰果精萃等高濃度純淨花萃保養成分，不只幫助肌膚保濕，還可以為後續底妝做好打底。柔光飾底乳是輕盈的乳霜質地，一抹輕鬆修飾瑕疵、可以感受到肌膚的透亮光澤與澎潤感。柔霧飾底乳富含柔霧光粒子，能有效抑制油光、勻亮膚色，一抹瞬效柔焦毛孔，使底妝更加持久。

▲DIOR 迪奧超完美持久飾底乳，NT$2,150。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

雅詩蘭黛 粉持久天生美肌乖乖乳

雅詩蘭黛粉持久底妝系列強勢推出新生力軍！美肌乖乖乳運用獨特「雙層結構技術」，將清爽透氣的細緻柔焦粉體精準填補於肌膚毛孔、紋理縫隙等，另外添加專為亞洲肌膚調和的細緻珍珠光澤，單擦也可以快速提亮膚色，打造宛如天生好膚質！輕盈奶霜質地中還有維他命E、玻尿酸等保濕、抗氧化成分，可以幫助底妝更加持久不褪色暗沉。

▲雅詩蘭黛 粉持久天生美肌乖乖乳，NT$2,100。

2023春夏底妝趨勢：「輕薄氣墊」打造自然通透膚色，給肌膚最適度的遮瑕

春夏時裝周秀場上可以看到明星們的妝容都是走自然派的路線，膚色也是偏自然通透、散發細緻的光澤，給人一種渾然天成的美肌質感，不會有之前那種厚重假白，除了可以透過妝前飾底先校正膚色之外，選擇妝感偏輕薄的氣墊快速完成底妝也很推薦！這樣自然的膚色表現後續與裸色調的腮紅搭配，更加適合亞洲膚色，可以打造高級的裸妝LOOK。

▲宋慧喬出席FENDI秋冬女裝大秀。（圖／IG@kyo1122）

2023底妝氣墊新品推薦

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅／超模光感精華水氣墊 高訂金釦版

YSL再推激美限量高訂金釦版氣墊！這次以超火的腋下包HOBO為靈感，將最熱賣的恆久完美霧光氣墊粉餅、超模光感精華水氣墊化身為超美時尚單品！恆久完美霧光氣墊輕盈透亮的高級精緻水霧光澤，非常適合亞洲悶熱的氣候，不僅控油更是保濕，讓底妝全新清爽無瑕疵。超模光感精華水氣墊則蘊含高達60%保濕水光精華，光澤、持久、遮瑕同步到位，加上精緻的高訂外殼，真的讓少女心暴動了！

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅／超模光感精華水氣墊 高訂金釦版，NT$2,750。

肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜

肌膚之鑰春夏最受矚目的新品氣墊「玫瑰藍寶盒」登場！嚴選自極其珍稀的獨家成分保加利亞玫瑰保濕精萃，幫助肌膚深度保濕、水感亮澤，妝感是超級細緻的水光，可以為肌膚注入高濃度保濕成分並鎖住於肌底，長效鎖水持妝的同時也滋養潤澤肌膚，於肌底強化光澤、隱藏肌膚瑕疵，使肌膚更顯柔順滑嫩。

▲肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜，NT$3,300。

2023春夏底妝趨勢：「輕潤薄的遮瑕」少量多次的手法，創造出濾鏡般的底妝

2023底妝趨勢是極其寡淡，同時不刻意遮瑕肌膚原生瑕疵，但是黑眼圈、暗沉、痘痘及痘疤的勞累感瑕疵還是建議遮住，讓整體妝容更加減齡。延續裸光感底妝，遮瑕趨勢比起以往更加強調輕薄、並更在意質地是否潤澤，才不會讓遮瑕變得太突兀。小編推薦可以使用眼影刷將遮瑕仔細按壓並暈染模糊界線，創造出濾鏡般的底妝。

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

2023底妝遮瑕新品推薦

CHANEL 香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏

香奈兒珍珠光采系列也同步推出遮瑕膏！輕巧的設計可以針對斑點及瑕疵部位精準遮瑕，同時含防曬係數SPF 40/PA+++，加強隔離UV紫外線等環境污染因子及藍光等自由基的傷害，即使是脆弱的眼周肌膚也可以安心使用，一抹幫助膚色更均勻、完美隱形黑眼圈等瑕疵。

▲CHANEL 香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏，NT$1,550。

TOM FORD 時尚柔霧高訂遮瑕膏

TOM FORD柔霧高訂底妝系列全新推出遮瑕膏，奶油霜狀的質地添加玻尿酸及維他命E，一抹絲滑柔順、邊上妝邊補水，完美融入肌膚，空氣般的輕盈質地卻可以完美修飾瑕疵及凹陷、細紋等，多達10款色選除了用作遮瑕，也推薦當作提亮、修容使用，可以簡單快速完成精緻輪廓感妝容。

▲TOM FORD 時尚柔霧高訂遮瑕膏，NT$2,500。

2023春夏底妝趨勢：「裸霧光」提升高級感！油肌直接使用粉餅、混合或乾肌局部刷上霧面打亮就怕乾紋

從2023秋冬時裝周明星妝容看來，也印證了這波「寡淡裸妝」趨勢。像是Jisoo身穿Dior高級禮服，底妝也改畫上裸霧光底妝，比起以往那種光澤明顯的水光肌，今年的寡淡霧光底，多了一分低調的奢華。除了粉底、氣墊之外，也推薦直接以粉餅完妝，並在肌膚輪廓部位打上些許霧面高光，除了更適合亞洲悶熱潮濕的氣候之外，細緻的裸霧光也可以提升肌膚質感。

▲Jisoo。（圖／IG@sooyaaa__）

2023底妝粉餅新品推薦

CHANEL 香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅

香奈兒經典的珍珠光感系列在2023春夏融匯品牌專業美白知識，在底妝中添加全新活性成分。全新香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅粉質絲滑細膩，結合舒適高遮瑕配方，可以完美貼合肌膚、修飾瑕疵，使妝感無瑕透光。另外還有SPF25/PA+++防曬係數，使用後能在肌膚表面形成抗汙染防護層，隔離UV紫外線及環境污染因子，為肌膚提供充足的防護力。

▲CHANEL 香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅，NT$2,550。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧空氣粉餅

MAKE UP FOR EVER柔霧空氣粉餅自上市以來就廣受好評，2023年再度全新升級！其中最有感的就是強大的磨皮妝效，三效柔焦複合粉體透過光線折射修飾細紋凹陷、均勻膚色，同時還有強大的吸附油脂效果，打造平滑的柔霧妝效。更加輕盈細緻的粉體可以更貼膚輕盈，就算多層疊加也不卡粉、不厚重，零技巧完成空氣感底妝。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧空氣粉餅，NT$1,800。（圖／MAKE UP FOR EVER）

Bobbi Brown冬蟲夏草奢光蜜粉

Bobbi Brown的人氣底妝冬蟲夏草系列推出熟齡肌和乾肌也可以放心用的蜜粉了！這系列原本就是訴求高保濕潤澤，延續冬蟲夏草的保濕強項，在蜜粉中加入頂級保濕養膚成分玻尿酸養膚晶萃（小分子玻尿酸＋蟲草精華），對於即將到來的高溫春夏季，連乾肌也很需要控油定妝，有了這款保濕蜜粉，柔焦保濕又能鎖妝一舉多得。

▲Bobbi Brown冬蟲夏草奢光蜜粉，NT$2,500。（圖／Bobbi Brown）

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