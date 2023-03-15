郭靜教睫毛整天都捲翹秘訣！超親民單品簡直學生寶藏圖鑑

記者李薇／台北報導 圖／cclairekuoo IG

歌手郭靜清新甜美的嗓音，唱過不少膾炙人口的歌曲，是許多人童年回憶，最近她積極在大陸發展，也跟粉絲分享美容小秘訣，親自教學刷睫毛技巧，只要夾得夠翹，一層睫毛膏也可以整天捲翹纖長，重點是用的單品超親民，簡直學生寶藏必學。

【郭靜睫毛捲翹妝法】

1.睫毛夾根部

很多人都會教睫毛要夾三段，根部、中間跟尾端，但郭靜分享，其實只要找到睫毛最根部，貼近眼皮位置，直接夾最裡面就可以，讓它全部往上翹，一般日常就很好看了，不需要特別三段式。

2.馬上刷定型液

一夾翹之後，就要立刻先刷上一層睫毛定型液，因為濕氣很容易讓睫毛扁塌，所以要趕快先刷一層，把濕氣阻擋住，同時讓睫毛的捲翹弧度固定，郭靜挑選KISS ME花漾美姬的神捲翹防水打底睫毛膏，細緻刷頭可以讓細小睫毛都被抓住。

3.再上睫毛膏

先等定型液半乾左右，再挑選纖長款的睫毛膏，加強睫毛長度，在刷的時候，郭靜也傾向直直往上刷的動作，眼尾位置則是運用睫毛刷尖端，讓妝容展現出根根分明的感覺，比較不容易結塊糾結；而她選用的單品也是KISS ME花漾美姬的超持久立挺翹長防水睫毛膏，輕易打造持久妝容。

4.燙睫毛器整理毛流

郭靜說，如果沒有掌握好第一層乾的程度，很容易就會刷出蟑螂腳，這也是自己睫毛膏通常只刷一層的原因，假如遇到睫毛捲度沒有很好看的狀況，也可以適時的用燙睫毛器，把毛流整理一下，讓捲度更好看又持久，而她愛用的單品就是在PTT超火紅的Panasonic燙睫毛器，小巧設計好攜帶。