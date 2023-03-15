fb ig video ETtoday search mobile

郭靜教睫毛整天都捲翹秘訣！超親民單品簡直學生寶藏圖鑑

>

記者李薇／台北報導　圖／cclairekuoo IG

歌手郭靜清新甜美的嗓音，唱過不少膾炙人口的歌曲，是許多人童年回憶，最近她積極在大陸發展，也跟粉絲分享美容小秘訣，親自教學刷睫毛技巧，只要夾得夠翹，一層睫毛膏也可以整天捲翹纖長，重點是用的單品超親民，簡直學生寶藏必學。

▲睫毛膏,郭靜,KISS ME,花漾美姬,睫毛,彩妝,panasonic,燙睫毛器。（圖／cclairekuoo IG）

【郭靜睫毛捲翹妝法】

1.睫毛夾根部

很多人都會教睫毛要夾三段，根部、中間跟尾端，但郭靜分享，其實只要找到睫毛最根部，貼近眼皮位置，直接夾最裡面就可以，讓它全部往上翹，一般日常就很好看了，不需要特別三段式。

▲睫毛膏,郭靜,KISS ME,花漾美姬,睫毛,彩妝,panasonic,燙睫毛器。（圖／cclairekuoo IG）

2.馬上刷定型液

一夾翹之後，就要立刻先刷上一層睫毛定型液，因為濕氣很容易讓睫毛扁塌，所以要趕快先刷一層，把濕氣阻擋住，同時讓睫毛的捲翹弧度固定，郭靜挑選KISS ME花漾美姬的神捲翹防水打底睫毛膏，細緻刷頭可以讓細小睫毛都被抓住。

▲睫毛膏,郭靜,KISS ME,花漾美姬,睫毛,彩妝,panasonic,燙睫毛器。（圖／cclairekuoo IG）

3.再上睫毛膏

先等定型液半乾左右，再挑選纖長款的睫毛膏，加強睫毛長度，在刷的時候，郭靜也傾向直直往上刷的動作，眼尾位置則是運用睫毛刷尖端，讓妝容展現出根根分明的感覺，比較不容易結塊糾結；而她選用的單品也是KISS ME花漾美姬的超持久立挺翹長防水睫毛膏，輕易打造持久妝容。

▲睫毛膏,郭靜,KISS ME,花漾美姬,睫毛,彩妝,panasonic,燙睫毛器。（圖／cclairekuoo IG）

4.燙睫毛器整理毛流

郭靜說，如果沒有掌握好第一層乾的程度，很容易就會刷出蟑螂腳，這也是自己睫毛膏通常只刷一層的原因，假如遇到睫毛捲度沒有很好看的狀況，也可以適時的用燙睫毛器，把毛流整理一下，讓捲度更好看又持久，而她愛用的單品就是在PTT超火紅的Panasonic燙睫毛器，小巧設計好攜帶。

►「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張

►越愛越冷淡的TOP 3星座！追求熱烈積極、到手本性顯露　讓另一半感受超反差

►朴敘俊穿女裝、背女包出發看秀無違和！親切比心展現暖男氛圍

關鍵字：

睫毛膏, 郭靜, KISS ME, 花漾美姬, 睫毛, 彩妝, panasonic, 燙睫毛器

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容 李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻 說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭 「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人 星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品 4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」 吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面