單身時你像什麼蔬菜？選到苦瓜總給人毒舌形象　卻是最愛對方的展現

文／C編 圖／disneypluskr IG

你在單身的時候給人什麼印象，很多人可能自己不是太清楚，總覺得已經做得夠多、展現足夠親切，卻總是一直孤單沒姻緣，以下這個心理測驗可以抓到你的外在個性，透過更客觀地分析，讓你輕鬆擺脫單身。

Q：你習慣用什麼方式吃蔬菜？

A.涼拌

B.清炒

C.燉煮

D.火鍋

A.涼拌

你在單身的時候像是一顆白蘿蔔，小清新、不顯眼，你對於感情偏保守、想法傳統，遇到喜歡的人時，往往不敢大膽表白，甚至會表現得非常被動，處處都需要對方積極主動，習慣把自己的心意埋藏起來，但機會不等人，不少好緣份都因為這樣錯過了。

B.清炒

你在單身的時候像是一顆洋蔥，「辛辣」是你給人的印象，也就是不太好相處，其實你在跟人應對的過程中，有著一顆真誠的心，很少會帶給別人負面情緒，但因為不太常把親和力這一面展現出來，會有不少人對你的個性誤解，以為認識門檻很高。

C.燉煮

你在單身的時候就像是一顆馬鈴薯，圓圓大大的形象總給人比較木訥的感覺，事實上你的個性也比較小心謹慎，從來不會衝動行事，當然也讓身邊的人有「腳踏實地」的感覺，不過特別的是，你在關鍵時刻能夠做出成熟完美的決策，經常能獲得稱讚。

D.火鍋

你在單身的時候就像是一顆苦瓜，味道很獨特、長相也強烈，對待另一半尤其如此，因為非常關心，所以會展現出很強烈的主見，甚至到了毒舌的地步，雖然出自內心最真誠的關懷，但常常被人誤會，覺得個性太過激進。