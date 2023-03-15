王淨認愛後「滿面春風」亮相小CK！　手袋、美鞋藏不住「粉紅泡泡」

記者王則絲／台北報導

王淨今（15日）一身藍色洋裝亮麗出席CHARLES & KEITH（簡稱小CK）春季新品記者會，為與曹佑寧認愛後首度公開亮相時尚活動，讓主持人忍不住虧她「滿面春風」，王淨身上選搭亮粉色的扭結流浪包手袋，並有繫帶涼鞋互相呼應，整個人藏不住「粉紅泡泡」的氛圍。

▲王淨認愛後「春風滿面」出席小CK活動。（圖／記者王則絲攝）



被民眾直擊在日本甜蜜旅行後，王淨與曹佑寧如今已承認戀情，並在昨日（14日）白色情人節時，兩人皆在社群上Po出低調放閃照，今日活動上不免被問及情人節的行程，但王淨表示，因為工作忙碌，兩人只有給予文字上的祝福；另外她也透露，「我對什麼節日都沒有特別（慶祝），我覺得一年當中最重要就是過年、生日，其餘我還好。」

這次是王淨第三度出席小CK活動，為呼應本季樂園的主題，她特別以跳色亮眼的洋裝打扮現身，手上拎著粉色扭結流浪包手袋，搭配粉色繫帶涼鞋，同時也洋溢著戀愛滋潤下的粉紅泡泡，平常幾乎只穿黑白灰顏色的王淨，也相當喜歡自己這番造型：「把我比較活潑的一面帶出來。」

▲王淨喜歡Gabine系列木屐鞋與肩背包。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



不過這回王淨其實還有看上另一款新品，是小CK熱賣Gabine系列的新設計刺繡鉚釘木屐鞋，「這雙太可愛了！感覺很像小甜甜布蘭妮會穿的，九零年代懷舊的感覺」同系列的真皮刺繡肩背包，也深得王淨的心，「我私下喜歡有個性的風格，這種嬉皮風格我也很想嘗試看看」。

▲「微笑肩背包」。（圖／品牌提供）



人氣女團ITZY先前為小CK拍攝形象廣告中，示範的其中一款「微笑肩背包」，亦是王淨這次活動造型上喜歡的遺珠單品，迷你尺寸的外型，剛好適合最近特別健忘的她，因為只要東西一多，她就會容易搞丟，現在出門只需要手機、鑰匙、錢包對她來說就夠了。