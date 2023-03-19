春季人手一件時髦襯衫　MIU MIU花邊領口萌感十足、BV藏細節穿上超顯瘦

實習記者黃麗頻／綜合報導

乍暖還寒的日子裡，相信許多人都會苦惱該如何穿搭，而一件襯衫剛好可以解決這個煩惱，除了能單穿，還能外罩毛衣做出層次感，讓整體造型兼具保暖及時髦感，以下精選3款襯衫，今年春天必擁有！

＃MIU MIU 府綢恤衫

由MIU MIU帶起短版襯衫炫風，自此品牌推出一系列不同風格的短版襯衫，這款看似基本的白色襯衫，在領口處以藍白為主體，增添了花邊細節，讓襯衫遠看亮眼，近看多了分細緻、可愛無比，衣襬的鬚線則多了率性不羈的魅力。

▲MIU MIU 府綢恤衫，NT$41,500。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

＃PRADA 刺繡府綢恤衫

同樣是短版襯衫，PRADA這套刺繡府綢恤衫卻以運動風作為核心，品牌不忘原先襯衫的俐落剪裁，保留了經典的衣領和袖口，並在衣襬處加上縮口設計，以及口袋處飾以標誌性的絲絨PRADA LOGO，將整件襯衫以混搭概念為本重新演繹，帥氣又充滿獨特性！

▲PRADA 刺繡府綢恤衫，NT$39,000。（圖／翻攝自PRADA官網）

＃BOTTEGA VENETA 軟皮襯衫

曾在米蘭時裝周造成一時轟動的BV 2023春夏系列，以「皮革」襯衫最讓人驚艷；採用100%小羊皮，BV這款軟皮襯衫將細節藏在選材上，並在襯衫背部加上腰帶設計，不僅顯瘦還時尚十足，而酷似奶油黃的色系則非常適合春天，必須擁有！

▲BOTTEGA VENETA 軟皮襯衫，NT$131,300。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）