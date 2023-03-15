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CASETiFY第2間店要開了！　確定插旗台中3／31正式開幕

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記者王則絲／台北報導

3C配件品牌CASETiFY去年9月於台北信義新天地A11開設首間CASETiFY STUDiO品牌概念店，開幕前期引發瘋狂的排隊人潮，至今仍時常需要排隊入場，時隔近半年時間，CASETiFY 正式宣布將插旗台中中友百貨，開設第二間概念店，且將會是全台最大的旗艦門市！門市將於3／31正式開幕，3／30 《ET FASHION》將會搶先帶逛，更多詳細資訊記得持續鎖定。

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY宣布將插旗台中中友百貨，開設第二間概念店，3／31正式開幕。（示意圖，此為A11門市）

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY近日推出《曼達洛人》聯名系列。（圖／品牌提供）

另一歐美知名手機殼品牌BURGA，也於近日宣布正式進軍台灣，於蝦皮商城開設官方線上旗艦店。

BURGA來自歐洲立陶宛，創立於2016年，時髦的設計風格獲得眾多歐美名人喜愛，包括泰勒絲（Taylor Swift）、露西海爾（ Lucy Hale）、伊莉莎白吉利斯（Elizabeth Gillies）⋯⋯皆是粉絲。BURGA的設計靈感來自於生活，從簡約風格到華麗的渲染印花，富有多樣選擇，採用熱昇華技術來呈現完美印花，使色彩飽滿鮮豔、不易掉色，耐用度高成為其特色之一。

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲BURGA正式登台開設官方線上旗艦店。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Casetify, Burga, 台中, 中友

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