蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」

▲蔡依林換穿TONY WARD綠色緞面禮服逛寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展，戲稱自己是「伊甸園的青蘋果」。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）在台北舉辦的Bulgari Eden the Garden of Wonders寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展熱烈進行中，大中華區代言人蔡依林（Jolin）逛展在服裝下功夫，繼昨日的兩截式黑橘色「火鳥裝」，今又釋出她換穿蘋果綠緞面兩截式禮服的美照，自認是「伊甸園的青蘋果」，問粉絲「嚐一口嗎」？歌王周華健則在寶格麗貴賓晚宴獻唱，別上紅寶石鑽石項鍊取下的胸針，難得華麗一下。

▲蔡依林佩戴寶格麗Sapphire Fantasy頂級彩寶與鑽石項鍊、祖母綠與鑽石耳環。

▲歌王周華健在寶格麗貴賓晚宴獻唱，別上MAGNIFICA系列頂級紅寶石與鑽石項鍊取下的胸針，以及OCTO系列陀飛輪錶。

蔡依林所穿的蘋果綠禮服，出自范冰冰登上本屆奧斯卡所穿的黎巴嫩設計師品牌TONY WARD，平口小可愛讓她展現豐滿上圍，勤練有成的腹肌則在抓褶高腰裙下若隱若現，她搭配寶格麗Sapphire Fantas頂級彩寶與鑽石項鍊、Bulgari Eden the Garden of Wonders系列花朵盛宴頂級彩寶與鑽石手環、羅馬精靈頂級藍寶石、祖母綠與鑽石耳環及同系列頂級彩寶與鑽石戒指，讓她吐金句說：「女人之於寶石與花朵，呵護、溫柔、關愛，明白了。」



▲蔡依林迷編織，曾戴著自己編的帽子出遊。（圖／翻攝jolin_cai IG）

逛珠寶展總有新體悟，私下蔡依林的生活也多彩多姿，除了是做造型蛋糕的烘焙好手，也是巧手「織女」，為自己與親友編織不少帽子、手袋，她笑稱最近忙著編織手機包，務實的她表示：「比起帽子我比較喜歡編包包，因為可以常帶它。」