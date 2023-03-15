讓人髮量暴增的5種水果！油頭多吃它可降低油脂分泌

記者李薇／台北報導

現代人壓力大，不少人都有髮絲稀疏的問題，其實不只是調整作息，食補也相同重要，除了黑色系食材：芝麻、桑椹等，以下也盤點多款可以讓髮量暴增的水果，像是：奇異果、香蕉、紅石榴、鳳梨等，適當補充能夠讓髮絲更健康的成長。

＃奇異果

奇異果裡面擁有豐富的維生素、抗氧化成分，能夠幫助髮絲保持水分，同時改善髮絲生長的環境，迅速成長茁壯，同時也有改善乾燥的效果，多吃可以補充豐富營養。

＃香蕉

價格平易近人又幾乎一年四季都有的香蕉，看起來似乎不太起眼，但其實裡面擁有多酚、維他命B2、維他命B6等成分，是構成髮絲的重要功臣，同時可以調理頭皮環境，更適合髮絲生長。

＃石榴

比較少見的紅石榴裡面蘊含豐富營養元素，其中，維生素B5有幫助維生素C運作的功效，進而讓製作皮膚與毛髮的膠原蛋白運作，同時又可以避免精神壓力導致油脂分泌過盛，有油頭困擾的人可以適當補充。

＃鳳梨

鳳梨也是台灣很常見的水果，女生多吃不只可以避免私密處異味，裡面富含維生素C、維生素B1、B6以及抗氧化成分，可以減少自由基對毛囊的傷害，當然就可以讓髮絲更為強韌豐盈。

＃酪梨

酪梨具有很好的天然油脂，是近年超火紅的健身食材之一，很多人會吃它代替攝取不好的油脂，但其實裡面的維生素E能夠避免頭皮受損，幫助成長。