營養師曝「久坐3大危機」不只會發胖！吃對點心也能助改善

▲營養師提醒久坐不動容易有3大危機，吃對食物能幫助提升代謝。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人工作、生活忙碌，許多人常一整天下來都黏在椅子上，下班回家後也只想癱在沙發追劇、滑手機放空，久坐不動已變成的常態。知名營養師張家榕就提醒，長時間久坐讓身體活動量下降，腸胃活動也會跟著變慢，她就指出久坐上班族常見的3大危機，也進一步分享能幫助提升代謝、輕鬆甩開腸胃狀況的3招秘訣。

張家榕指出，上班族久坐容易「坐」出以下3大困擾。

＃久坐囤積，代謝卡關



久坐活動量低會使身體囤積，讓你的褲頭越來越緊。

＃壓力大，好嘴饞



會一直嘴饞想要吃零食，而且一旦開始了就停不下來。

＃排便不順，尷尬排氣

久坐會使腸胃活動變慢，又容易產氣，導致盤變不順，常跟馬桶奮戰、在廁所蹲很久。

她也分享針對久坐造成的卡卡不順，可用3招輕鬆甩開腸胃小狀況。

＃起身活動多伸展

利用零碎時間起身走一走，伸展一下或幫腹部按摩，簡單動作就能打破久坐惡循環、增加活動量，腸胃也能跟著動一動。

＃睡飽不熬夜，選對點心才疏壓

按時而充足的睡眠，能減少熬夜吃零食的機會與慾望，或是選擇有健康概念的點心，適度滿足嘴饞慾望，同時釋放壓力。

＃吃好菌、補纖維，啟動體內大掃除



益生菌能維持消化道機能，而蔬果除了提供纖維，也是好菌的食物，兩者合作能幫助消化、讓腸胃動起來。

最後，張家榕也表示，想幫助消化、減少體內囤積，促進新陳代謝，使排便順暢，不是光吃菜就好，能幫助順暢的元素有以下3種。

1.益生菌：像是優酪乳、優格等。



2.益生質：燕麥、新鮮蔬果、菇類。



3.水分和適量油脂。

她也進一步分享3組能幫助「排便順暢」的點心搭配，包括「燕麥片＋優酪乳」是益生質＋益生菌；「堅果＋優格」是好油脂＋益生菌；「奇異果＋優酪乳」也是益生質＋益生菌的組合，腸胃活動好，身體代謝也會跟著好。