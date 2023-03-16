《窒友梅根》AI人偶來搶人類飯碗了！從恐怖片進軍時尚界當模特

記者王則絲／台北報導

由《厲陰宅》系列導演溫子仁監製的驚悚片《窒友梅根》（M3GAN），在今年初上映後掀起一波熱潮，電影中的魔性舞蹈讓許多民眾爭相模仿，更成為Cosplay的熱門對象。近日「梅根」竟是出現在Marc Jacobs副線品牌Heaven的新廣告中，擔綱起模特兒演繹酷帥風格的造型，難道這位AI人偶要來搶人類的飯碗了嗎？

▲《窒友梅根》（M3GAN）。（圖／翻攝自劇照）



最近「AI」的話題炒得火熱，像是ChatGPT聊天機器人，不只具有趣味性，在強大的搜尋資料庫功能上，確實讓許多人的生活更方便，另外，以AI製作的偶像也為K-POP產業注入新鮮活血⋯⋯如今AI能做到的事已超乎想像，更不用說未來能取代諸多人類的工作。

▲電影中的AI機器人「梅根」接下時尚模特兒的工作，替Heaven出鏡演繹最新形象廣告。（圖／翻攝自IG）

然而，恐怖電影《窒友梅根》當中的AI機器人「梅根」，真的找到人類工作了？近日「梅根」驚喜出現在時尚品牌Marc Jacobs副線Heaven的形象廣告中，當起了時尚模特兒！只見梅根換下電影中穿的招牌卡其色洋裝與白色褲襪，一甩小女孩的形象，改穿上骷髏圖案的長版黑色帽T，並搭配黑色長靴，龐克風格的裝扮配上詭異紅光，襯托她令人毛骨悚然的氣場，立刻吸引了大批網友們的注意。