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氣管超敏感？營養師傳授「飲食對策」，讓你咳嗽不再來

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▲▼營養師傳授「氣管敏感飲食對策」 。（圖／Unsplash）

▲炸物容易刺激氣管，應盡量少吃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近天氣多變化，不少人天氣一變就容易鼻塞、咳嗽、打噴嚏等等，氣管容易敏感，一不小心就容易引發支氣管炎，有時態嚴重真的會影響生活，營養師高敏敏飲食舒緩對策，加碼一些生活習慣要留意，幫助減緩支氣管敏感情形。

我們常聽到的氣管敏感，是指因「致敏源」存在，而誘發鼻水逆流、咽喉乾癢、咳嗽、卡痰、呼吸不順、氣喘、胸口緊悶甚至喘鳴等症狀。而要改善以上症狀，營養師高敏敏建議從飲食和生活下手，尤其是飲食更是輔助過敏的大根本。

#多喝溫熱飲

營養師分享多喝溫熱飲，像是溫水、花草茶、湯等等，能幫助滋潤及舒張氣管。

▲▼營養師傳授「氣管敏感飲食對策」 。（圖／Unsplash）

#少吃寒涼冰冷食物

即便是出太陽也要吃少寒涼冰冷食物，像是冰品、冰塊、冷飲等，除了能減少刺激，也能避免加重氣管收縮。

#忌辛辣、油炸、甜食及過敏食材

辛辣、油炸和甜食都屬於易刺激敏感的食物，當添加物過多，身體易發炎，建議避免或是偶一為之即可。高敏敏分享，要確實做到抗過敏，最大的重點還是選擇天然食物持續攝取，另外也能靠生活中一些方式改善。

#找出過敏源並加強改善

例如塵蟎、花粉、貓狗皮屑、黴菌、溫差、濕度、燒香、二手菸⋯等，都有可能是過敏來源。盡量在天氣轉涼時戴上口罩或圍住脖子，減少天氣帶來的刺激 ，並在飲食上多加鞏固自身保護力。

▲▼營養師傳授「氣管敏感飲食對策」 。（圖／Unsplash）

#保持運動習慣

建議可以維持游泳或瑜珈等良好運動習慣，透過持續運動，幫助強化心肺功能，很少運動的人也可藉由調整呼吸來讓身心狀況更穩定。

#注意環境清潔

維持整潔也很重要，建議要保持空氣清新流通，避免濕氣重，常接觸的毯子、衣服更要洗乾淨，減少過敏原殘留量。除此之外，放鬆心情也很重要，疲勞跟壓力都會讓過敏惡化。

▲▼營養師傳授「氣管敏感飲食對策」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

氣管過敏, 支氣管炎, 飲食, 營養師

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