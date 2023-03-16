2023母親節必買「加大版」保養！雅詩蘭黛2倍巨容量原生露、雪花秀潤燥精華6折

▲在母親節時推出經典人氣商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。

記者張毓容／綜合報導

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2023年母親節各品牌推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的愛用好物。

Estee Lauder雅詩蘭黛



雅詩蘭黛今年母親節同樣推出多款超划算的精選優惠組，最低折扣更來到47折，加上每年都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機，今年的大容量特別以「濕敷神水」微分子肌底原生露為主角推出超優惠組合，且僅在母檔開打第4週限定推出。

「原生露大容量穩膚組」內含2倍巨無霸容量版的微分子肌底原生露400ml＋微分子肌底原生露100ml＋微分子肌底原生露50ml，相當於買400ml送100ml＋50ml，總價值NT$10,938，只要69折就能擁有，讓你隨時濕敷都不心痛。

▲雅詩蘭黛 原生露大容量穩膚組，NT$7,600。

Sulwhasoo雪花秀



韓國人氣美妝品牌雪花秀今年母親節，除了有多款明星商品超值優惠組，回購率第一的經典熱賣品「潤燥養膚精華」，也特別於百貨限定推出大容量組合，內含潤燥養膚精華90ml＋潤燥養膚精華15ml＋滋陰蔘回彈霜（輕盈版）10ml＋滋陰蔘緊膚晶萃5ml，總價值NT$6,420，以超狂6折優惠價格就能帶回家。

▲雪花秀 透亮新蔘大容量90ml組，特價NT$3,880。

su:m37



旗下擁有Whoo后、Su:m37等韓國人起保養品牌的LG樂金生活健康，於2022年就推出「LG美麗專家」真人通信販賣服務，在家也能享受專櫃服務，一通電話就將各種韓國頂級保養品、彩妝、家用品空運送到家，還有專屬特別優惠。

3月適逢母親節預購活動，可透過「LG美麗專家」預購母親節特惠組，其中像是su:m37就有推出2組增量優惠組，像是「甦秘金萃無痕潔膚凝膠增量禮盒」，內含金萃無痕潔膚凝膠180ml＋金萃無痕潔膚凝膠80ml，總價值NT$3,050，相當於65折優惠。

▲su:m37 甦秘金萃無痕潔膚凝膠增量禮盒，特價NT1.980。

而「甦秘肌秘3步驟面膜獨家加量組」則內含肌秘3步驟面膜（10片）*2盒，總價值NT$5,160，以超狂58折價格就能獲得。而這2組獨家增量組合，僅在LG美麗專家頂級通信販賣，實體專櫃不適用。

▲su:m37 甦秘肌秘3步驟面膜獨家加量組，特價NT2,980。