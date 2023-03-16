風・Luxury／首款日本製腕錶復刻再現　Seiko琺瑯面盤復古雅致

▲Seiko慶祝製錶110周年，即起至19日於台北三創生活舉辦Birth & Rebirth錶展。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko創辦人部金太郎於1881年在東京銀座創立了「服部時計店」，從進口鐘錶的販售與修理起家，創社11年後設立了鐘錶製造工廠「精工舍（Seikosha）」，開始生產時鐘、懷錶，直至1913年推出了日本第一款國產腕錶Laurel，開啟歷史新頁。今年正是Seiko製錶110周年，品牌特別於於台北三創生活舉辦「Birth & Rebirth錶展」，即起至19日展出11款品牌歷史中最具代表性的錶款，以及以經典款再造的「Power Design Project」創新時計、復刻日本製第一款腕錶的紀念錶等，拉近與錶迷的距離。

▲1913年日本國產第一只腕錶Laurel。





▲1969年世界第一只石英錶Quartz Astron。

110年的製作腕錶歷程中，Seiko締造不少亮眼紀錄，不僅於1913年推出第一只日本製腕錶Laurel，1960年問世的Grand Seiko象徵品牌走向高級化之路，4年後打造日本首款計時碼錶Crown Chronograph，1965年發表首款日製潛水錶伴隨日本冒險家遠征，1969年更為全球鐘錶產業投下震撼彈，推出世界第一款石英錶Quartz Astron。

▲向日本第一只腕錶Laurel致敬的Seiko Presage 110周年紀念腕錶SPB539J1，57,000元。

在Seiko「Birth & Rebirth錶展」，除了深入了解品牌的過去，也規劃「製錶110周年紀念錶款展區」，領略Seiko的現在與未來。展出的3款紀念錶分別在Prospex、Presage、King Seiko系列呈現，Seiko Prospex紀念錶以潛水錶為藍本融入南北極景觀之美；Presage則向日本第一只腕錶Laurel致敬，外型保留1913年原創款的特色，並請日本職人橫澤滿與團隊打造琺瑯面盤，復古雅致；日本傳統文化也與King Seiko 110周年紀念錶相融合，面盤以象徵長壽、吉兆的六角形龜甲圖紋裝飾，漸層銅棕色調彰顯好質感。

▲龜甲圖紋面盤的King Seiko製錶110周年紀念錶款SPB365J1，57,000元。

百年歷史的瑞士品牌MIDO（美度表）也從經典作找靈感，推出2款Ocean Star Decompression Worldtimer Special Edition海洋之星彩虹圈雙時區腕錶特別版，深受1960年代問世的Ocean Star海洋之星彩虹圈減壓指示腕錶啟發，保留當年聞名的減壓停留時間彩色顯示功能，再增加世界時區顯示功能；內在也精進，搭載配備Nivachron™鈦游絲的MIDO Calibre 80自動上鍊機芯，防水達200米，且具備快拆系統，可快速更換隨錶所附的海軍藍紋理橡膠錶帶以及絲光打磨不繡鋼米蘭編織式錶帶，為復古錶添新意。

▲MIDO品牌大使金秀賢戴海洋之星彩虹圈雙時區腕錶特別版。（圖／MIDO提供，以下同）





▲MIDO海洋之星彩虹圈雙時區腕錶特別版，搭深藍色橡膠錶帶，另配有一條不繡鋼米蘭編織式錶帶，41,100元。

