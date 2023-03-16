陳喬恩「變髮」靠一條LV絲巾　血拚女王出巡老公全身痠痛

▲陳喬恩巧手綁著可愛的丸子頭，並繫上LV長絲巾。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩與馬來西亞富二代老公Alan（曾偉昌）正在泰國旅行，她不藏私天天分享「摘星日記」，造訪當地米其林星級餐廳享用美食，上高級餐廳的行頭自然不馬虎，她除了服裝、包款與近百萬元的Franck Muller鑽錶吸睛，髮型也是她的造型重點，沒有髮型師在旁，巧手的她輕鬆變出丸子頭、波浪髮，靠的是一條LV（Louis Vuitton，路易威登）長絲巾。

▲陳喬恩綁的長絲巾是LV與前時尚雜誌創意總監Grace Coddington推出的聯名款。（圖／翻攝iam_joechen IG）

▲陳喬恩與老公Alan為絲巾上究竟是貓還是狗圖案鬥嘴。（圖／翻攝iam_joechen IG）



陳喬恩認為女生頭髮細節很重要，完美的髮型讓她心情大好，她對著鏡子綁著高高的丸子頭，並運用LV 2019早春與前時尚雜誌創意總監Grace Coddington推出的寵物插畫長絲巾，在髮髻上綁出漂亮的蝴蝶結，老公Alan貼心為她拍攝綁髮影片，但夫妻倆竟為了絲巾上究竟是貓還是狗的圖案鬥嘴，相當逗趣，而正解是兩者皆有。

▲陳喬恩的LV長絲巾亦可作為髮帶使用。（圖／翻攝iam_joechen IG）

▲拎著愛馬仕Toolbox包逛街的陳喬恩，拍下陪她逛到肩頸痠痛的老公Alan。（圖／翻攝iam_joechen IG）



LV長絲巾不僅可在繫成蝴蝶結展現甜美風格，陳喬恩也在放下長髮時當髮帶使用，流露波希米亞風格。她精心打扮遊泰國，沒忘了最愛的運動—逛街，她拎著愛馬仕Toolbox包逛進MIU MIU專賣店，看似對著鏡子自拍，其實是紀錄坐在椅子上扶著脖子、扭著腰的Alan，她笑著說：「陪逛街陪到全身痠痛的老公，但我還沒買完……。」