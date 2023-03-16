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《黑暗榮耀》林智妍被Gianvito Rossi新鞋收服！水鑽、糖果色春夏夯款揭曉

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記者鮑璿安／台北報導

義大利鞋履品牌Gianvito Rossi經常成為名人愛用款式，為腳尖增添華麗光澤，全新2023春夏系列以及婚鞋系列更誕生了結合招牌透視Plexi材質與縮小版祖母綠切割寶石的「糖果鞋」，而水鑽綁帶Brilliant高跟鞋更受到蕾哈娜、《黑暗榮耀》林智妍、金高銀等人演繹。

▲蕾哈娜 。（圖／路透）

▲蕾哈娜剛剛於奧斯卡金像獎頒獎典禮穿著Brilliant高跟鞋 。（圖／路透）

▲▼Gianvito Rossi 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Brilliant高跟鞋 。（圖／記者鮑璿安攝）

蕾哈娜剛剛於奧斯卡金像獎頒獎典禮穿著Brilliant高跟鞋，特點在於淺口的D’Orsay高跟鞋的輪廓，可完美露出足弓線條，加入水鑽鏈條、綁帶設計結合性感與可愛氣息，其實該款也被金高銀、《黑暗榮耀》女星林智妍接連演繹過。Plexi則是品牌重點透視材質，多款鞋履中皆可看到這一表現手法，塑造出幾近全透視的Metropolis高跟涼鞋，宛如現代玻璃鞋；同樣延伸到全新2023春夏系列不對稱的Metropolis款式，透視之中使得線條感與腳背完美貼合。

▲Gianvito Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Metropolis 70透明高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

此外，較為正式的婚鞋款式如Rania，以清透烏干紗材質搭配奢華施華洛世奇水鑽，呼應白紗的夢幻質感。Gianvito款式更帶來夢幻雪白、星光流金新色，踩著銀河前行。

▲▼Gianvito Rossi 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Jaipur Mule穆勒鞋，鞋面上碩大的寶石以祖母綠切割方式達到閃耀。（圖／記者鮑璿安攝）

由Gianvito Rossi先生親自操刀設計的Jaipur系列，仍是看點之一，鞋面上碩大的寶石以祖母綠切割方式達到閃耀效果，點綴於露跟鞋。祖母綠切割寶石也縮小呈現在春夏Crystal Fever、Ribbon Candy高跟涼鞋，迷人色彩交織透視Plexi材質，成為日常和正式場合首選。

▲Gianvito Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Crystal Fever高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

▲Gianvito Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Ribbon Candy高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Gianvito Rossi, 黑暗榮耀, 鞋履

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