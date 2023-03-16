G-SHOCK變膠囊玩具！　自由拆錶圈、錶帶變出12款

▲G-SHOCK將Capsule Tough膠囊設計理念推出全新錶款G-B001系列腕錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK樣式多變，近日將扭蛋機內膠囊玩具的概念延伸至作品中推出G-B001系列，延續DW-001的Capsule Tough膠囊設計，獨特的錶殼外觀被更被暱稱為面具「Jason」，採用雙層錶圈設計，由樹脂錶圈包覆金屬錶圈與零件，驚喜的是錶圈可拆卸組合變出新錶，錶款猶如包裹在玩具膠囊之中，充滿童趣也兼具強悍的耐撞抗震效果。







▲G-SHOCK G-B001MVE-9採用黃與灰配色，搭配經彩虹離子IP處理的金屬錶圈，並贈一組藍色漸層錶帶與橘綠雙色錶圈，10,500元。

G-SHOCK G-B001系列中，最繽紛的款式為復刻DW-001的初代配色的G-B001MVE-9腕錶，樹脂錶帶與錶圈採用黃與灰配色，配上經彩虹離子IP處理的金屬錶圈展現復古感，品牌加贈一組藍色漸層樹脂錶帶與橘綠雙色樹脂錶圈，讓錶主可自由變換出多達12種組合；另兩款雖顏色較深但也不低調，G-B001MVA-1為黑色樹脂錶印刷紅色交錯斜線，搭配黑色半透明樹脂錶圈包覆經銀色IP處理的金屬錶圈；G-B001MVB-8則為灰色半透明的樹脂錶帶、錶圈，搭配金色IP處理的金屬錶圈，撞色設計相當吸睛。





▲G-SHOCK G-B001MVB-8採灰色半透明的樹脂錶帶、錶圈，搭配經金色IP處理的金屬錶圈，7,500元。





▲G-SHOCK G-B001MVA-1採用黑色樹脂錶印刷紅色交錯斜線，配上黑色半透明樹脂錶圈包覆經銀色IP處理的金屬錶圈，7,500元。

多變多彩設計也在Swatch藝術錶展現，近期與MoMA現代藝術博物館合作推出2款向美國普普藝術家羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）致敬的錶款REVERIE與GIRL，前者以亮眼的黃色配上金髮少女圖案面盤，錶環為泡泡對話框造型，點綴「The melody haunts my reverie」文字；另一只GIRL腕錶融入藝術家著名的班戴點（Benday dots），讓錶迷將大師畫作戴著走。





▲敬傳奇美國普普藝術家羅伊李奇登斯坦的Swatch X MoMA聯名錶REVERIE，3,000元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Swatch X MoMA聯名錶GIRL於面盤重現羅伊李奇登斯坦招牌的「班戴點」，3,300元。