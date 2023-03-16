Jennie穿蕾絲內衣對尬超模耍辣！Kendall Jenner零贅肉身材把人逼慘

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK世界巡迴演唱會本周即將來到台灣，此前成員Jennie所演繹的Calvin Klein 2023年全新春季形象廣告完整曝光，她穿上新款Modern Cotton 內衣系列展現火辣身材。同樣出鏡本系列的還有超模坎達兒珍娜 （Kendall Jenner），兩人雖未同框，但隔空耍辣仍是非常吸睛。





▲Jennie 是Calvin Klein現任品牌大使，拍攝2023年全新春季形象廣告 。（圖／品牌提供）

Jennie是Calvin Klein現任品牌大使，每每釋出形象照都引發熱議，這次以極簡黑白風格為主軸，由著名攝影師Mert Alas和Marcus Piggott拍攝，Jennie演繹現代簡約設計的新款Modern Cotton 內衣以及Athletic、Modern Cotton Performance系列，她身穿丹寧外衣抱起小貓咪，無辜臉蛋很是誘人；隨後以火辣黑色蕾絲內衣切換風格，側身出鏡展現極致體態。

▲超模坎達兒珍娜高難度Pose曬出品牌高腰裁剪寬版牛仔褲以及內衣搭配 。（圖／品牌提供）

而超模坎達兒珍娜不遑多讓，以超高腰裁剪寬版牛仔褲搭配上雕塑丹寧內衣，包覆身材曲線，大方流露長腿比例，表現力很亮眼。更穿著丹寧外套率性盤腿坐，完美消化如同下衣失蹤般的性感程度。