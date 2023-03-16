縮小版CHANEL 22、愛心雙C新包揭曉！「最像香奈兒女士的人」演繹春夏系列

記者鮑璿安／台北報導

春夏交接，香奈兒（CHANEL）邀請克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 擔任2023 春夏高級時裝系列形象廣告主角，這個為她而生的系列充滿戲劇渲染力，多以黑白基調呈現服飾的經典輪廓。《ET FASHION》也為大家整理出本季重點配件，縮小版CHANEL 22、愛心雙C LOGO等包款勢必成為夢幻單品。

▲克莉絲汀史都華出鏡香奈兒 2023 春夏高級時裝系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

2023 春夏高級時裝系列以克莉絲汀史都華為繆斯，創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）感到「從克莉絲汀身上看見香奈兒女士的影子」，終於等到她本人來詮釋此系列，來到南法拍攝的全新形象廣告中，色彩繽紛的葡萄園、柑橘園及地中海的美麗景致，皆呼應香奈兒的風格語彙及元素。

▲克莉絲汀詮釋標誌性斜紋軟呢以及黑白造型 。（圖／品牌提供）

克莉絲汀穿著莓果粉色斜紋軟呢短版外套和低腰鉛筆窄裙，復古剪裁脫穎而出，在經典中取得率性魅力。切換至簡潔的黑白造型，靈感取自電影《去年在馬倫巴》，打造出一襲黑色雪紡斗篷，穿透感結合裝飾以品牌字母的黑色洋裝，克莉絲汀凝視鏡頭，捕捉下每個輕鬆自在的瞬間。

▲淡黃色皮革CHANEL 22包小型款。（圖／品牌提供）

▲（依序）深粉色皮革菱格紋愛心雙C LOGO皮穿鍊肩背包 、酒紅色皮革菱格紋愛心雙C LOGO皮穿鍊水筒包、黑金菱格紋皮穿鍊愛心形半縷空小包 。（圖／品牌提供）

2023 春夏高級時裝系列的配件單品中，不可錯過縮小尺寸的CHANEL 22包，保留皮革與金屬交錯的皮穿鏈細節，換上春夏輕盈的淡黃色皮革。「愛心雙C LOGO」則點綴在深粉色皮革菱格紋皮穿鍊肩背包、酒紅色水桶包之上，為標誌性設計增添可愛氣息。另外也有為派對而生的迷你包，黑金菱格紋皮穿鍊愛心形半縷空小包，可搭配點綴上白色蝴蝶結的過膝長筒網狀襪靴。

▲米粉色格紋印花斜紋軟呢皮穿鍊雙C LOGO提把肩背包 。（圖／品牌提供）

▲白色飾蝴蝶結過膝長筒網狀襪靴 。（圖／品牌提供）