「原生感遮瑕」技巧必學！底妝減齡輕透關鍵在上法、分區選色

文／美人圈

近幾年底妝趨勢是輕透又自然的「原生感素顏肌」，但是對於瑕疵肌膚來說，怎麼遮瑕才可以遮得又乾淨、同時保有底妝輕透感呢？今天一起看看新手常見遮瑕錯誤以及減齡感輕透遮瑕技巧，遮瑕分區選色、上法都是關鍵，快一起看看吧！

新手遮瑕錯誤點：

想用粉底一步到位

要注意的是粉底的作用是用來「均勻膚色」，很多人總期待可以用粉底完成遮瑕，所以常常疊加太多層粉底，粉底越厚重越不持久，要針對瑕疵達到遮瑕效果，還是必須使用遮瑕膏，才是最服貼、最持久的方式。

▲粉底不能當作遮瑕一次用。（圖／IG@wakemake_official）

沒有區分遮瑕顏色

臉部的每一個瑕疵部位其實顏色都不盡相同，如果全臉只使用同一種顏色的遮瑕的話，其實沒辦法將瑕疵遮得很乾淨，還可能會透出淡淡的深色影子，有遮跟沒遮一樣！所以在遮瑕前，懂得區分瑕疵及遮瑕顏色很重要，可以讓瑕疵部位更加完美隱形。

▲懂得區分瑕疵及遮瑕顏色很重要。（圖／IG@heveblue_cosmetic）

直接將遮瑕平抹開

除了選色之外，遮瑕上法也是重點，上完遮瑕後直接用美妝蛋或粉撲平舖抹開，其實只會把上好的遮瑕帶走、甚至連粉底也被蹭掉，沒辦法讓遮瑕很好的固定在肌膚上，正確作法是用粉撲或是眼影刷輕輕拍點瑕疵周圍，讓邊緣可以與膚色融合，也會更加服貼。

▲上完遮瑕後直接用粉撲抹開是錯誤的。（圖／IG@luna_makeup_official，下同）

輕透感遮瑕技巧：

遮瑕前可以先校色

針對大面積的瑕疵，建議在上粉底前就可以先校色，後續再上粉底及遮瑕就可以減少粉量，增加底妝輕透感。暗紅的色痘疤可以選擇綠色遮瑕來校色，棕色調痘疤則可以使用膚色或蜜桃色調的遮瑕校正及修飾色差，將校色遮瑕輕輕點在瑕疵部位中心再慢慢向外推開，後續再上極少量的粉底及遮瑕就可以將瑕疵隱藏。

不同部位遮瑕選色

如果是黑青色的黑眼圈，只是用淺色遮瑕根本遮不住，還會透出淡淡的青綠色，讓眼周看起來灰灰髒髒，所以上完粉底後的瑕疵，根據不同瑕疵部位選擇合適的遮瑕顏色很重要。黑眼圈遮瑕可以選擇「暖色調」的遮瑕來修飾，像是橘色、黃色調的遮瑕都很適合，對於黑青色的黑眼圈來說可以起到補色校果，讓遮瑕更加乾淨、妝感也會比較輕薄。

紅腫、有立體感的大痘，光遮住泛紅是不夠的，更要進一步修飾高低落差，這時候可以用膚色調的一淺一深遮瑕輔助。先在痘痘頂點用比膚色深一階的遮瑕點上一小點，接著輕輕暈染邊緣、不要整個推開，痘痘邊緣的平面則用與膚色相近的遮瑕慢慢將周圍暈開、與周圍膚色融合，腫起來的痘痘就會在視覺上變平面。

另外像是淚溝、太陽穴凹陷、法令紋這種凹陷部位的話，其實選擇淺色調的遮瑕來做提亮更有修飾效果。在溝紋最深的部位畫上一道淺色遮瑕，接著用遮瑕刷或是粉撲暈染周圍，範圍不用過大，這樣提亮膨潤的效果會相當自然，而且底妝相當乾淨。

分區不同遮瑕質地

常見的遮瑕質地有液狀及膏狀，怎麼選擇遮瑕會更自然？如果像是黑眼圈、痘疤等這種平面瑕疵，建議選擇保濕度高的液狀遮瑕為主，將遮瑕薄薄上一層，再用暈染刷將遮瑕局部點散，可以將遮瑕推得非常薄，也不容易有粉痕。

凸起眼袋、凹陷淚溝等立體瑕疵，就建議要用膏狀遮瑕膏來修飾，膏狀遮瑕附著力強、可以牢牢覆蓋在肌膚上，同時有很強的修飾效果，沾取少量的遮瑕膏就可以遮得很乾淨。

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