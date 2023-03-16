《黑暗榮耀》「反派惡人幫」拍時尚大片　火辣空姐一抹怪笑令人發毛

記者王則絲／台北報導

韓劇《黑暗榮耀》播出後好評如潮，隨著第二部於本月播映，結局也隨之揭曉，被觀眾們譽為是「龍頭龍尾」的精彩好劇。劇中令人憤恨的反派「惡人幫」近日合體登上雜誌畫報，換上時髦一套套造型，展現戲外的反差魅力，火辣空姐崔惠程露出一抹詭異笑容，孫慏梧深V西裝露出精實胸膛，傾洩誘惑氣息。

《黑暗榮耀》不只讓宋慧喬再攀事業巔峰，也一舉捧紅了劇中配角，一個個都演技在線；這回韓版《W》雜誌4月號，便邀請霸凌五人幫拍攝時尚大片，包括「惡女三人組」中飾演霸凌頭目「朴涎鎮」的林智妍、飾演吸毒畫家李蓑羅金赫拉以及飾演火辣空姐崔惠程的車珠英，還有兩位男角，飾演全宰寯的朴成勳，和演出小混混「孫慏梧」的金建宇。

▲林智妍穿著湖水綠色的流蘇繞脖禮服，相當有氣勢。（圖／翻攝自微博，以下同）



畫報中三名惡女林智妍、金赫拉、車珠英排排站，畫上深邃煙燻紅唇妝容，與前衛的改造版襯衫套裝造型，其中爆乳空姐車珠英還露出一抹詭異笑容，令人心裡發毛；林智妍穿著湖水綠色流蘇裙裝，高級顏值穩穩拿捏個人照。

劇中大秀冰塊腹肌的金建宇，精壯好身材當然不能全都包緊緊，他身上的特殊開袖剪裁西裝，裡頭中空直接露出肌膚，散發魅惑氣息，然而，即使是穿著襯衫，也能看出寬闊的肩線和挺拔身形，帥氣穩重的模樣與劇中反差極大，擄獲不少女孩們的心。