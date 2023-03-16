fb ig video ETtoday search mobile

《黑暗榮耀》「反派惡人幫」拍時尚大片　火辣空姐一抹怪笑令人發毛

>

記者王則絲／台北報導

韓劇《黑暗榮耀》播出後好評如潮，隨著第二部於本月播映，結局也隨之揭曉，被觀眾們譽為是「龍頭龍尾」的精彩好劇。劇中令人憤恨的反派「惡人幫」近日合體登上雜誌畫報，換上時髦一套套造型，展現戲外的反差魅力，火辣空姐崔惠程露出一抹詭異笑容，孫慏梧深V西裝露出精實胸膛，傾洩誘惑氣息。

《黑暗榮耀》不只讓宋慧喬再攀事業巔峰，也一舉捧紅了劇中配角，一個個都演技在線；這回韓版《W》雜誌4月號，便邀請霸凌五人幫拍攝時尚大片，包括「惡女三人組」中飾演霸凌頭目「朴涎鎮」的林智妍、飾演吸毒畫家李蓑羅金赫拉以及飾演火辣空姐崔惠程的車珠英，還有兩位男角，飾演全宰寯的朴成勳，和演出小混混「孫慏梧」的金建宇。

▲黑暗榮耀。（圖／翻攝自微博）

▲林智妍穿著湖水綠色的流蘇繞脖禮服，相當有氣勢。（圖／翻攝自微博，以下同）

畫報中三名惡女林智妍、金赫拉、車珠英排排站，畫上深邃煙燻紅唇妝容，與前衛的改造版襯衫套裝造型，其中爆乳空姐車珠英還露出一抹詭異笑容，令人心裡發毛；林智妍穿著湖水綠色流蘇裙裝，高級顏值穩穩拿捏個人照。

▲黑暗榮耀反派畫報。（圖／翻攝自微博）

▲黑暗榮耀反派畫報。（圖／翻攝自微博）

劇中大秀冰塊腹肌的金建宇，精壯好身材當然不能全都包緊緊，他身上的特殊開袖剪裁西裝，裡頭中空直接露出肌膚，散發魅惑氣息，然而，即使是穿著襯衫，也能看出寬闊的肩線和挺拔身形，帥氣穩重的模樣與劇中反差極大，擄獲不少女孩們的心。

▲黑暗榮耀反派畫報。（圖／翻攝自微博）

關鍵字：

黑暗榮耀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」

4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」

星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品

星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」 早晨洗頭竟是錯！專家曝「洗頭最佳時間」，延長頭皮潔淨感 讓人髮量暴增的5種水果！油頭多吃它可降低油脂分泌 辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 氣管超敏感？營養師傳授「飲食對策」，讓你咳嗽不再來 IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送 陳喬恩「變髮」靠一條LV絲巾　血拚女王出巡老公全身痠痛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面