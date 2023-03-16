邵雨薇鞋子亂放被「老吳」碎碎念　踩9cm尖頭鞋原地化身最佳女主角

記者王則絲／台中報導

女星邵雨薇今（16日）出席鞋履品牌D+AF台中LaLaport門市開幕記者會，身穿浪漫的紫色洋裝搭配一雙「最佳女主角・9cm尖頭高跟鞋」氣質亮相，原地化身最佳女主角。訪問中邵雨薇透露自己常常把鞋子亂放，讓吳慷仁不小心踢到，尤其是在當了D+AF代言人後情況變本加厲，所以吳慷仁總像個老人對她碎碎念，因此邵雨薇現在都稱呼他為「老吳」。

▲ 邵雨薇出席D+AF LaLaport門市開幕活動。（圖／品牌提供）



台中LaLaport開幕後，邵雨薇終於首度造訪，以D+AF代言人的身份來到門市現場，吸引民眾圍觀。邵雨薇從多年前就曾為試鏡角色尋找適合鞋子、在網路上認識D+AF，先前去泰國、日本旅遊時，也都帶著D+AF鞋款趴趴走。

今天由邵雨薇率先示範D+AF春季新品，她腳上的細跟鞋款為「最佳女主角．9cm素面尖頭高跟鞋」，她笑道：「穿上就能變成最佳女主角！」總共有推出10種顏色，令人選擇困難；另外她還擔當起造型師，為其他兩位模特兒搭配了「綁帶德比鞋」和「厚底瑪莉珍鞋」，正好符合她心目中2023年的必備元素「厚底」與「復古」，可隨心變換正式、休閒風格。

最近邵雨薇都稱呼吳慷仁為「老吳」，她表示：「因為他年紀稍大一點，開始有一點碎碎念的狀況出現，所以叫老吳蠻古錐的。」而吳慷仁最常碎碎念的事情，就是邵雨薇把許多常穿的鞋子都放在鞋櫃旁邊、而不收進去，不只讓吳慷仁不小心踢到腳，也會擋到掃地機器人，但面對碎碎念，邵雨薇根本不放在心上，早已練就左耳進、右耳出的功夫了。

▲D+AF 台中LaLaport門市十分寬敞，為D+AF最大的門市，內部度假風裝潢每個角落都超好拍。（圖／品牌提供）



▲D+AF春季主打鞋款。（圖／記者王則絲攝）



提及日前白色情人節，邵雨薇表示兩個人完全不記得這個節日，「我好像在看《黑暗榮耀》，還是在工作嗎？我忘記了欸」由於邵雨薇情人節前後，在社群上發布「願望都實現」的動態，讓不少人猜測是否好事近了？但今邵雨薇直接否認，表示對於生小孩目前還沒有規劃：「還沒有仔細想好，但是對啦，的確要安排，但目前來說就是工作一直接下去。」並預告今年將會有電影跟影集作品跟大家見面。

D+AF門市位於LaLaport南館1樓，一旁就是MUJI無印良品，樓上還有UNIQLO、GU、niko and…、台隆手創館⋯⋯等多樣店家可以逛，且這裡的台隆手創館，不僅是全台最大、首家新LOGO店鋪，還首度帶來露營、寵物用品吸客，即便是平日時段，還是聚集非常多的民眾；日前有消息指出「北館」部分將會於母親節前、4／27開試營運，不過官方沒有證實，今日實地查看狀況，北館依然處於施工階段。

▲LaLaport店家。（圖／記者王則絲攝）

▲LaLaport北館現況，工人正在建築中施工。（圖／記者王則絲攝）