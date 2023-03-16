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翻轉機芯紳裝錶攻台　女錶萬花筒隨時光流逝變色

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▲▼Schwarz Etienne 。（圖／公關照）

▲Schwarz Etienne Fiji Floral Seconds萬花筒女腕錶，6時位置的小秒盤花色會變色代表時間流逝，260,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶收藏家的品味與實力備受肯定，吸引創立於1902年的瑞士獨立製錶品牌Schwarz Etienne（舒瓦茨）登台，端出全為自製機芯的紳裝錶提供藏家嶄新選擇，招牌特色為「翻轉機芯」設計，讓微型自動盤變成面盤的動態裝飾；女錶Fiji Floral Seconds萬花筒錶也充滿妙趣，6時位置的小秒顯示的「萬花筒」會隨時間流轉變色。

▲▼Schwarz Etienne 。（圖／公關照）

▲Schwarz Etienne逆跳秒針飛⾏陀飛輪錶，2,380,000元。

Schwarz Etienne長期為知名品牌代工機芯，也是錶界少數擁有自製游絲實力的錶廠，挾此優勢推出展現自家美學的錶款，在運動錶當道之際，依然以優雅紳裝錶為主，但細究面盤別有看頭，以逆跳秒針飛行陀飛輪錶為例，採用的正是「翻轉機芯」，逆跳秒針兩側分別為陀飛輪裝置與微型自動盤，一同上演動態秀。

▲▼Schwarz Etienne 。（圖／公關照）

▲Schwarz Etienne ROMA GMT兩地時間錶，928,000元。

斯文的紳士錶也有亮色選擇，德國名錶Moritz Grossmann推出全球限量25只的紫色大三針腕錶，陽光飾面盤為名錶中罕見的深紫色，配上具夜光顯示的白色時標、時針，日、夜都醒目，透明錶背則顯露精心打磨的機芯，內外兼具。

▲▼Schwarz Etienne 。（圖／公關照）

▲Moritz Grossmann限量25只的紫色大三針腕錶，950,000元。

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關鍵字：

Schwarz Etienne, 舒瓦茨, Moritz Grossmann

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