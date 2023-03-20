fb ig video ETtoday search mobile

8款「換季洗髮精」甩開異味、乾癢　日常3個方法照做養出健康頭皮

>

文／美人圈

由於季節變換，氣溫、濕度變化大，不僅臉部肌膚容易不穩定，頭皮肌膚容易因氣候變化出狀況！一起來檢視一下自己是否中了以下徵狀，搭配醫師親授的頭皮護理對策，一起養護出健康頭皮、強韌髮絲，最後還有加碼8款換季洗髮精推薦，搜羅針對乾癢紅腫、異味等各式問題髮品，絕對有適合你的蜜糖洗髮精！

▲養護健康頭皮。（圖／IG@lalogique.kr）

頭皮換季症狀

1：頭部異味難聞

異味產生的原因可能是皮脂污垢所引起，換季時忽冷忽熱的氣溫，即便常常洗了頭皮頭髮，但頭部異味還是揮之不去、頭髮依舊黯淡無光。

2：頭皮乾癢紅腫

頭皮過敏緊繃、乾癢脫皮，主要因為環境溫度使頭皮水分流失，造成過乾或過油的現象，當頭皮油水平衡失調，許多問題就會出現，加上逐漸嚴重的環境問題，頭皮面臨的威脅越來越大。

3：頭髮細軟脆弱

當發現頭髮越來越脆弱細軟、扁塌且無生機時，代表著髮根已出現初老症狀。因換季時乾燥變化的氣候，所引起的缺水缺油、微循環不良現象，更會加速頭皮的營養不良與衰老。

4：掉髮狀況增加

換季的溫差變化會造成頭皮水分不足，使皮脂腺油脂分泌增加、堵塞毛孔，同時也影響頭皮循環，造成髮根不健康，進而衍生出許多落髮問題。

換季頭皮很容易敏感、緊繃發癢，頭皮敏感問題就要從頭皮養護來改善，在做好頭皮補水工作的同時配以良好的生活方式才能改善頭皮出油、頭髮扁塌、掉髮等問題！以下帶來漫雲思境診所院長高珮菡醫師分享頭皮護理對策，最後加碼換季洗髮精推薦，趕緊筆記起來！

1.日常清潔護理：洗髮時著重於「頭皮」的清潔，避免使用過燙的熱水。

2.挑選洗髮產品：依頭皮性質挑選溫和不刺激的植萃配方，選用保濕補水、可以舒緩發炎的成分，調理頭皮健康。

3.深層頭皮護理：定期為頭皮做深層保養SPA，替其補充養分、紓壓放鬆。

換季洗髮精推薦

1：rahua 保濕舒緩洗髮精

源自紐約的純淨奢華髮品rahua，是眾多好萊塢巨星的秀髮養護首選！相當熱銷的保濕舒緩系列推出大容量，附壓頭設計讓鐵粉們使用上更便利。結合rahua果油、印加果油、聖檀木油、藜麥等天然植萃成分，居家洗護髮時也能溫和清潔、為頭皮補充養分，養出沙龍級秀髮。

換季洗髮精推薦1：rahua 保濕舒緩洗髮精 420ml，NT$1,680

▲rahua 保濕舒緩洗髮精 420ml，NT$1,680。（圖／rahua）

2：Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露

「晨霧輕潤洗髮露」適用於全髮質！溫和低刺激及環境友善胺基酸潔淨配方，嚴選七大沙漠極地植萃精華，搭配植物蛋白質及維他命B5，能夠深層養護頭皮與髮絲，幫助受損修護，降低毛躁損傷，並有效提升洗淨後的髮絲保水度，洗後不緊繃不乾澀，還有獨特花果木層疊香氛，在潔髮中打造私人的美好日常。

換季洗髮精推薦2：Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露 515ml，NT$620

▲Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露 515ml，NT$620。（圖／Der ZÖMAR）

3：魅尚軒 完美造型持久洗髮精

「完美造型持久洗髮精」中的獨家技術能夠有效去除頭皮上的老廢角質，讓頭髮保持清爽柔潤，更添加七種天然植萃精油，以黃金比例混合，瞬效滲入補充養分，清潔同時瞬效修護髮絲，去除頭皮油臭味！適用染燙嚴重受損髮，讓毛躁無力髮起死回生！

換季洗髮精推薦3：魅尚軒 完美造型持久洗髮精 680ml，NT$420

▲魅尚軒 完美造型持久洗髮精 680ml，NT$420。（圖／魅尚軒）

4：Oribe 舒活頭皮香波洗髮露

Oribe洗髮精擁有一大批死忠粉！其中舒活頭皮香波洗髮露，添加Oribe極致修護配方為頭髮提供防護，山桑子與楓糖萃取保護頭皮免受外在環境傷害，其中的水楊酸能溫和軟化角質、調理頭皮屑，每日使用不僅能維持髮絲與頭皮清爽，更能舒緩敏感不適問題！

換季洗髮精推薦4：Oribe 舒活頭皮香波洗髮露 250ml，NT$1,480

▲Oribe 舒活頭皮香波洗髮露 250ml，NT$1,480。（圖／Oribe）

5：AROMASE艾瑪絲 強健豐盈洗髮精

頭皮保養專家艾瑪絲拯救了不少油頭人！這款「強健豐盈洗髮精」，含有多重養髮植萃清爽配方，5α酯化鱷梨油、鋸棕櫚調理油脂分泌，以及快樂鼠尾草、迷迭香強健髮根，提升頭皮防護力。有網友大推：「頭髮變得蓬鬆、豐厚，朋友都說頭髮看起來更豐盈！」

換季洗髮精推薦5：AROMASE艾瑪絲 強健豐盈洗髮精 400ml，NT$550

▲AROMASE艾瑪絲 強健豐盈洗髮精 400ml，NT$550。（圖／AROMASE艾瑪絲）

6：Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露

Christophe Robin不只潔淨霜好用，同系列的洗髮露更是油頭人摯愛！以地中海沿岸礦物泥漿吸收油脂的特性能調控過剩皮脂、溫和代謝，海淤泥則具有增加頭皮毛細血管循環及柔軟髮絲的作用，同時波羅的海紅藻撫平髮絲的毛鱗片，讓髮質柔順又亮澤！

換季洗髮精推薦6：Christophe Robin火山泥淨化舒緩洗髮露 250ml，NT$1,150

▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露 250ml，NT$1,150。（圖／Christophe Robin）

7：RENE FURTERER 萊法耶 FORTICEA 複方精油養護髮浴

這款「FORTICEA 複方精油養護髮浴」採用91%的天然成分！含有柑橘、薰衣草以及迷迭香等天然精油成分，泡沫質地溫和且豐富，除了在洗頭時有陣陣迷人療癒的清香，搭配按摩還有促進微循環、強健髮根的作用。此外，無矽靈添加，並且是百分之百的純素，喜歡天然系髮品的人非常推薦！

換季洗髮精推薦7：RENE FURTERER 萊法耶 FORTICEA 複方精油養護髮浴 200ml，NT$1,380

▲RENE FURTERER 萊法耶 FORTICEA 複方精油養護髮浴 200ml，NT$1,380。（圖／RENE FURTERER 萊法耶）

8：呂Ryo 滋養韌髮洗髮精

獨家專利技術人蔘x咖啡因™技術，以人蔘全草與咖啡因的最佳配方強化髮根與髮絲強韌度，另外添加專利止癢成分，協助緩解頭皮搔癢問題！最厲害的是，針對5種頭皮性質設計，分別有去屑、扁塌無力髮、油性、中性以及敏感性專用，各種頭皮問題都可以找到最適合的洗髮精。

換季洗髮精推薦8：呂Ryo 滋養韌髮洗髮精 400 ml，NT$420

▲呂Ryo 滋養韌髮洗髮精 400 ml，NT$420。（圖／呂Ryo）

延伸閱讀

【編輯實測】韓系熱門唇彩推薦！romand、顏料罐唇釉一抹零唇紋，這支是偽素顏必備

【編輯實測】平價替代彩妝推薦，IPSA遮瑕、GA200有平價替代，SUQQU眼影平替版超省錢

【編輯評比】清新草本護手霜推薦！Aesop、歐舒丹香氣迷人，清爽不黏膩辦公室用超適合

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 洗髮, 洗髮精, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

別再喝咖啡！營養師傳授「天然提神食物」，消除疲勞超管用

別再喝咖啡！營養師傳授「天然提神食物」，消除疲勞超管用

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

蔡康永給大人的超直白金句：很多人的「順其自然」，只是「擺爛」

蔡康永給大人的超直白金句：很多人的「順其自然」，只是「擺爛」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」 李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差 Jessica被狂讚「髮質好到會發光」　5招護髮秘訣公開：包裡必帶梳子 營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用 泰勒絲閃亮連體衣狂秀蜜大腿！　穿「台牌禮服」開巡迴演唱會 雌激素補太多反而傷身！營養師教7招平衡秘訣：控制體重很重要 8款「換季洗髮精」甩開異味、乾癢　日常3個方法照做養出健康頭皮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面