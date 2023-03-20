8款「換季洗髮精」甩開異味、乾癢　日常3個方法照做養出健康頭皮

文／美人圈

由於季節變換，氣溫、濕度變化大，不僅臉部肌膚容易不穩定，頭皮肌膚容易因氣候變化出狀況！一起來檢視一下自己是否中了以下徵狀，搭配醫師親授的頭皮護理對策，一起養護出健康頭皮、強韌髮絲，最後還有加碼8款換季洗髮精推薦，搜羅針對乾癢紅腫、異味等各式問題髮品，絕對有適合你的蜜糖洗髮精！

▲養護健康頭皮。（圖／IG@lalogique.kr）

頭皮換季症狀

1：頭部異味難聞

異味產生的原因可能是皮脂污垢所引起，換季時忽冷忽熱的氣溫，即便常常洗了頭皮頭髮，但頭部異味還是揮之不去、頭髮依舊黯淡無光。

2：頭皮乾癢紅腫

頭皮過敏緊繃、乾癢脫皮，主要因為環境溫度使頭皮水分流失，造成過乾或過油的現象，當頭皮油水平衡失調，許多問題就會出現，加上逐漸嚴重的環境問題，頭皮面臨的威脅越來越大。

3：頭髮細軟脆弱

當發現頭髮越來越脆弱細軟、扁塌且無生機時，代表著髮根已出現初老症狀。因換季時乾燥變化的氣候，所引起的缺水缺油、微循環不良現象，更會加速頭皮的營養不良與衰老。

4：掉髮狀況增加

換季的溫差變化會造成頭皮水分不足，使皮脂腺油脂分泌增加、堵塞毛孔，同時也影響頭皮循環，造成髮根不健康，進而衍生出許多落髮問題。

換季頭皮很容易敏感、緊繃發癢，頭皮敏感問題就要從頭皮養護來改善，在做好頭皮補水工作的同時配以良好的生活方式才能改善頭皮出油、頭髮扁塌、掉髮等問題！以下帶來漫雲思境診所院長高珮菡醫師分享頭皮護理對策，最後加碼換季洗髮精推薦，趕緊筆記起來！

1.日常清潔護理：洗髮時著重於「頭皮」的清潔，避免使用過燙的熱水。

2.挑選洗髮產品：依頭皮性質挑選溫和不刺激的植萃配方，選用保濕補水、可以舒緩發炎的成分，調理頭皮健康。

3.深層頭皮護理：定期為頭皮做深層保養SPA，替其補充養分、紓壓放鬆。

換季洗髮精推薦

1：rahua 保濕舒緩洗髮精

源自紐約的純淨奢華髮品rahua，是眾多好萊塢巨星的秀髮養護首選！相當熱銷的保濕舒緩系列推出大容量，附壓頭設計讓鐵粉們使用上更便利。結合rahua果油、印加果油、聖檀木油、藜麥等天然植萃成分，居家洗護髮時也能溫和清潔、為頭皮補充養分，養出沙龍級秀髮。

▲rahua 保濕舒緩洗髮精 420ml，NT$1,680。（圖／rahua）

2：Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露

「晨霧輕潤洗髮露」適用於全髮質！溫和低刺激及環境友善胺基酸潔淨配方，嚴選七大沙漠極地植萃精華，搭配植物蛋白質及維他命B5，能夠深層養護頭皮與髮絲，幫助受損修護，降低毛躁損傷，並有效提升洗淨後的髮絲保水度，洗後不緊繃不乾澀，還有獨特花果木層疊香氛，在潔髮中打造私人的美好日常。

▲Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露 515ml，NT$620。（圖／Der ZÖMAR）

3：魅尚軒 完美造型持久洗髮精

「完美造型持久洗髮精」中的獨家技術能夠有效去除頭皮上的老廢角質，讓頭髮保持清爽柔潤，更添加七種天然植萃精油，以黃金比例混合，瞬效滲入補充養分，清潔同時瞬效修護髮絲，去除頭皮油臭味！適用染燙嚴重受損髮，讓毛躁無力髮起死回生！

▲魅尚軒 完美造型持久洗髮精 680ml，NT$420。（圖／魅尚軒）

4：Oribe 舒活頭皮香波洗髮露

Oribe洗髮精擁有一大批死忠粉！其中舒活頭皮香波洗髮露，添加Oribe極致修護配方為頭髮提供防護，山桑子與楓糖萃取保護頭皮免受外在環境傷害，其中的水楊酸能溫和軟化角質、調理頭皮屑，每日使用不僅能維持髮絲與頭皮清爽，更能舒緩敏感不適問題！

▲Oribe 舒活頭皮香波洗髮露 250ml，NT$1,480。（圖／Oribe）

5：AROMASE艾瑪絲 強健豐盈洗髮精

頭皮保養專家艾瑪絲拯救了不少油頭人！這款「強健豐盈洗髮精」，含有多重養髮植萃清爽配方，5α酯化鱷梨油、鋸棕櫚調理油脂分泌，以及快樂鼠尾草、迷迭香強健髮根，提升頭皮防護力。有網友大推：「頭髮變得蓬鬆、豐厚，朋友都說頭髮看起來更豐盈！」

▲AROMASE艾瑪絲 強健豐盈洗髮精 400ml，NT$550。（圖／AROMASE艾瑪絲）

6：Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露

Christophe Robin不只潔淨霜好用，同系列的洗髮露更是油頭人摯愛！以地中海沿岸礦物泥漿吸收油脂的特性能調控過剩皮脂、溫和代謝，海淤泥則具有增加頭皮毛細血管循環及柔軟髮絲的作用，同時波羅的海紅藻撫平髮絲的毛鱗片，讓髮質柔順又亮澤！

▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露 250ml，NT$1,150。（圖／Christophe Robin）

7：RENE FURTERER 萊法耶 FORTICEA 複方精油養護髮浴

這款「FORTICEA 複方精油養護髮浴」採用91%的天然成分！含有柑橘、薰衣草以及迷迭香等天然精油成分，泡沫質地溫和且豐富，除了在洗頭時有陣陣迷人療癒的清香，搭配按摩還有促進微循環、強健髮根的作用。此外，無矽靈添加，並且是百分之百的純素，喜歡天然系髮品的人非常推薦！

▲RENE FURTERER 萊法耶 FORTICEA 複方精油養護髮浴 200ml，NT$1,380。（圖／RENE FURTERER 萊法耶）



8：呂Ryo 滋養韌髮洗髮精

獨家專利技術人蔘x咖啡因™技術，以人蔘全草與咖啡因的最佳配方強化髮根與髮絲強韌度，另外添加專利止癢成分，協助緩解頭皮搔癢問題！最厲害的是，針對5種頭皮性質設計，分別有去屑、扁塌無力髮、油性、中性以及敏感性專用，各種頭皮問題都可以找到最適合的洗髮精。

▲呂Ryo 滋養韌髮洗髮精 400 ml，NT$420。（圖／呂Ryo）

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