誠品5年內狂關13店！信義年底將熄燈「24小時書店」命運坎坷

▲誠品書店。（示意圖／記者周宸亘攝）

時尚中心／綜合報導

誠品退出台北車站K區地下街，由東森購物拿下經營權，回顧2016年到2020年是誠品的體質調整期，「用力關店」策略導致2020年短短一年就關閉10間門市，最熟知的是誠品敦南店，而關店潮仍沒結束，誠品信義店將在今年年底結束營業，終結24小時書店的輝煌。

在2020年關店潮中，誠品評估標準包含公共性、未來性、獲利性等，不符合就會關店，導致誠品敦南店、台東店、台南安平店、高醫店、士林店、實踐店、桃園中壢 SOGO 店、台北車站 M 區捷運書店、誠品東湖店，加上海外的誠品深圳店都結束營業。

誠品前往大陸發展並不順遂，不僅上海店完全無法開張，損失到2019年全數打掉，經營不到兩年的誠品深圳店，如雪崩般倒閉，成為2020年關店潮下的第10家門市，相當於放棄大陸書店市場。

外界熟悉的誠品敦南店，關閉的原因則是因為建築物即將都更，未來將改建成五星級飯店。而24小時書店的使命，轉交到誠品信義店手中短短2年，門市就因租約到期宣告在年底熄燈，往後會是哪間門市接手24小時營運的責任，尚未可知。

誠品書店近年結束營業門市統整

2018年5月13日：誠品書店大統店因租約到期結束營業

2020年3月31日：台南市誠品安平店結束營業

2020年4月30日：誠品台東店因租約到期結束營業，目前轉為台東故事館接手經營。

2020年5月31日：誠品敦南店因租約到期結束營業，敦南金融大樓將改建為飯店。誠品士林店、誠品高雄醫學院店因租約到期結束營業，實踐店於6月收攤。

2020年8月：誠品桃園中壢 SOGO 店、營業坪數最小的69坪台北車站M區捷運書店結束營業

2020年10月：誠品東湖店結束營業

2020年12月31日：誠品生活深圳店結束營業

2021年4月18日：誠品文化中心店因租約到期結束營業

2023年底：誠品信義店將結束營業