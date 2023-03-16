fb ig video ETtoday search mobile

你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

>

文／C編

每個人都有自己的脾氣跟個性，但在群體中生活，常常都會需要配合同樣的步調，需要不斷修整自己的習慣，不過不是每個人都願意跟著群體生活，反而經常耍小孩子脾氣，讓身邊的人困擾，而你在別人眼中特別任性嗎？以下這個心理測驗可以給出解答。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／disneyplusjp IG）

Q:當水果攤上同時出現了4種打折的水果，你會選擇哪一種？

A.賣相不太好，但是很甜的蘋果

B.比較小顆的李子

C.有可能會很酸的櫻桃

D.沒熟的香蕉

A.賣相不太好，但是很甜的蘋果

你並不是一個非常任性的人，當你提出要求的時候，對方通常都會願意滿足你，因為你對於身邊的朋友來說，比較像是小弟弟或是小妹妹的角色，讓身邊的人都很願意寵著你、疼愛你，但當你吃或一次閉門羹、被拒絕，很可能就會記在心裡很久。

B.比較小顆的李子

身邊朋友對你的評價也覺得不是一個特別任性的人，而且有趣的是，當身邊人有需求提出時，你還會儘可能的去滿足對方，算是很好相處又善解人意的人，你希望可以照顧到身邊的每一個人，但遇到無理取鬧的對象也不會給予好臉色。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／disneyplusjp IG）

C.有可能會很酸的櫻桃

任性幾乎跟你沾不上邊，因為比起在乎別人的觀感，你更重視自己的心理狀態跟想法，大多數時間你習慣沉溺在自己的世界裡面，外在環境基本上毫不關心，但是當有人突然冒昧打擾的時候，甚至已經讓你有被侵犯的感覺，就會啟動任性的神經。

D.沒熟的香蕉

你是一個非常任性的人，而且擅長使用各種溫柔撒嬌的攻勢，讓身邊人可以接受你的想法或是照你想要的去做，算是懂得人心又會充分運用的人，當然你也非常享受這個過程，可以很游刃有餘的在各種人際關係中切換。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／disneyplusjp IG）

►「小蘭花」虞書欣不腫了！Y2K低腰牛仔辣露A4纖腰　瘦到無贅肉超誇張

►越愛越冷淡的TOP 3星座！追求熱烈積極、到手本性顯露　讓另一半感受超反差

►朴敘俊穿女裝、背女包出發看秀無違和！親切比心展現暖男氛圍

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容 李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻 「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人 蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」 4種舉手方式選哪個？　超夯心測分析「隱藏性格」 星巴克3／15今起連續13天「抽全品項買一送一」！　玩遊戲賺飲品 辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面