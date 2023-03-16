你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

文／C編

每個人都有自己的脾氣跟個性，但在群體中生活，常常都會需要配合同樣的步調，需要不斷修整自己的習慣，不過不是每個人都願意跟著群體生活，反而經常耍小孩子脾氣，讓身邊的人困擾，而你在別人眼中特別任性嗎？以下這個心理測驗可以給出解答。

Q:當水果攤上同時出現了4種打折的水果，你會選擇哪一種？

A.賣相不太好，但是很甜的蘋果

B.比較小顆的李子

C.有可能會很酸的櫻桃

D.沒熟的香蕉

A.賣相不太好，但是很甜的蘋果

你並不是一個非常任性的人，當你提出要求的時候，對方通常都會願意滿足你，因為你對於身邊的朋友來說，比較像是小弟弟或是小妹妹的角色，讓身邊的人都很願意寵著你、疼愛你，但當你吃或一次閉門羹、被拒絕，很可能就會記在心裡很久。

B.比較小顆的李子

身邊朋友對你的評價也覺得不是一個特別任性的人，而且有趣的是，當身邊人有需求提出時，你還會儘可能的去滿足對方，算是很好相處又善解人意的人，你希望可以照顧到身邊的每一個人，但遇到無理取鬧的對象也不會給予好臉色。

C.有可能會很酸的櫻桃

任性幾乎跟你沾不上邊，因為比起在乎別人的觀感，你更重視自己的心理狀態跟想法，大多數時間你習慣沉溺在自己的世界裡面，外在環境基本上毫不關心，但是當有人突然冒昧打擾的時候，甚至已經讓你有被侵犯的感覺，就會啟動任性的神經。

D.沒熟的香蕉

你是一個非常任性的人，而且擅長使用各種溫柔撒嬌的攻勢，讓身邊人可以接受你的想法或是照你想要的去做，算是懂得人心又會充分運用的人，當然你也非常享受這個過程，可以很游刃有餘的在各種人際關係中切換。