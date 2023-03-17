在你意想不到的地方辦秀！DIOR飛到「印度門」　LV降落義大利「美麗島」

記者林明瑋 / 綜合報導

時裝秀在世界上的任何一個角落都有可能發生，融入不同的風土民情、景色名勝，讓服裝系列有更多意涵。DIOR將在印度孟買的印度門（Gateway of India）辦2023秋季女裝秀，LOUIS VUITTON（路易威登）則選擇義大利的美麗島（Isola Bella）發表2024早春女裝，兩個地方都很有故事。

▲DIOR將在印度孟買的印度門（Gateway of India）舉辦2023秋季女裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

「印度門」顧名思義是一座拱門，面向阿拉伯海、建於20世紀初，為的是紀念首位到訪印度的英國君主──喬治五世國王與瑪麗王后。「印度門」出自蘇格蘭建築師George Wittet之手，結合16世紀古加拉特傳統文化與印度撒拉遜風格設計而成，高度26公尺、以玄武岩建造，1947年印度獨立時，最後一批英國船隻從拱頂下離去，讓印度門成為重獲自由的象徵。

關於2023秋季服裝，DIOR還未透露任何線索，但先曝光了秀場的相關設計，品牌將攜手印度孟買的Chanakya刺繡工坊，打造印度教傳統中懸掛在門上的裝飾物「Toran」，Toran經常出現在節慶或婚禮，以吸引幸福與財富女神Lakshmi，也代表了對客人的歡迎，運用於秀場一定很有視覺效果，也別具意義。

▲LV的2024早春系列，將於5月24日在義大利的美麗島（Isola Bella）發表。

LV選定義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）博羅梅歐群島（Isole Borromee）的美麗島（Isola Bella），將於5月24日舉行2024早春大秀。約400年前，美麗島的擁有者博羅梅歐家族在島上建造了一座宮殿，而後並完成了一座巴洛克風格的花園，相當奢華夢幻，現在是著名的觀光地點，也因為LV，充滿貴族感的小島將首度成為時裝大秀的場地。

▲義大利的美麗島上有宮殿、花園，夢幻迷人。

在世界各地辦秀已成LV每年早春系列的「儀式」，曾經飛往日本京都的貝聿銘美秀博物館、巴黎近郊的巨型雕塑創作Axe Majeur、巴西里約熱內盧的尼泰羅依當代藝術博物館等地，去年（2022年）開拔至美國加州的索爾克研究所，伴隨著日光的變化，讓服裝更有層次，今年則要讓大家見識義大利小島與早春系列之間的火花，激盪出的魅力精彩可期。

▲2022年5月，LV在加州索爾克研究所舉辦2023早春秀。