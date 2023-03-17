fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／短項鍊回歸！　女神卡卡鑽鍊當衣領飾邊

>

▲▼ 奧斯卡短項鍊 。（圖／公關照）

▲女神卡卡以Versace禮服搭Tiffany 1955至1965年間鉑金鑲嵌鑽石骨董項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第95屆奧斯卡頒獎典禮日前圓滿落幕，綜觀女星的珠寶穿搭，可發現短項鍊回歸，流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、女星蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）都戴上Tiffany鑽石頸鍊現身紅毯，且項鍊落下的位置恰到好處才不會顯得奇怪，女神卡卡所戴1955至1965年間鉑金鑲嵌鑽石骨董項鍊剛好沿著Versace透紗領口延展，形成一道華麗飾邊；蜜雪兒威廉斯戴的Tiffany Victoria鉑金鑲鑽藤蔓造型項鍊則落在香奈兒水鑽透膚斗篷上方，兩者未互搶風頭，反而相互幫襯。

▲▼ 奧斯卡短項鍊 。（圖／公關照）

▲蜜雪兒威廉絲穿香奈兒禮服搭配Tiffany Victoria鉑金鑲鑽藤蔓造型項鍊。

短項鍊重回奧斯卡紅毯，代表流行好一陣子的水晶吊燈型或垂墜式長耳環退居次位，否則兩件首飾位置相近，會顯得過於繁複而失焦。女神卡卡於奧斯卡紅毯戴了Tiffany鑽石短鍊後，只搭配經典不敗的單鑽耳環，而蜜雪兒威廉斯直接捨去耳環，讓她的俏麗金髮、紅唇妝容與Tiffany鑽石短鍊展現她俐落的時尚風格。

▲▼ 奧斯卡短項鍊 。（圖／公關照）

▲英國超模卡拉迪樂芬妮戴寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊與耳環。（圖／寶格麗提供）

英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）登奧斯卡紅毯的造型也備受讚賞，她穿Elie Saab大紅色斜肩禮服，肩膀上已有立體花瓣裝飾，珠寶選擇上難度更高，她相中寶格麗（BVLGARI）纏繞三圈的Serpenti系列祖母綠鑽石短項鍊，再戴上同系列蛇首貼耳耳環，氣勢十足。

▲▼ 奧斯卡短項鍊 。（圖／公關照）

▲▼ 奧斯卡短項鍊 。（圖／公關照）

▲海莉貝莉將De Beers The Alchemist of Light 高級珠寶系列 Midnight Aura 鑽石項鍊的網狀設計卸下，只戴單行鑽石項鍊。（圖／De Beers提供，以下同）

演出真人版電影《小美人魚》的女星荷莉貝利（Halle Bailey），則以夢幻公主造型現身奧斯卡，她選戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列的Midnight Aura鑽石項鍊，將原本的網狀設計拆下，轉換成單行鑽石項鍊展現甜美風格，中央鑲有一顆重達 20.57 克拉的梨形鑽石成為視覺焦點。站上奧斯卡表演舞台的蕾哈娜（Rihanna）一次疊戴De Beers 3款長短鑽石項鍊閃爆全場；同為表演嘉賓的歌手蘇菲亞凱森（Sofia Carson）以MIKIMOTO Jardin Mystérieux 祕密花園頂級珠寶系列花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊，與她的水鑽斗篷裝絕配。

▲▼ 奧斯卡短項鍊 。（圖／公關照）

▲蕾哈娜在奧斯卡舞台上獻唱，疊戴3條De Beers鑽石項鍊吸睛。

▲▼ 蘇菲亞凱森奧斯卡 。（圖／達志影像/美聯社）

▲蘇菲亞凱森於奧斯卡頒獎典禮中演唱最佳原創歌曲獎提名歌曲《Applause》，戴MIKIMOTO花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊。（圖／美聯社）

►奧斯卡紅毯總覽／凱特布蘭琪LV水藍禮服氣場爆棚　妮可基嫚解放大長腿

►楊紫瓊奧斯卡派對換Armani閃片裝更美了！跨性別模特兒「羽毛遮胸」

關鍵字：

亮珠寶, 女神卡卡, 蜜雪兒威廉斯, 蕾哈娜, Tiffany, BVLGARI, De Beers, MIKIMOTO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

翻轉機芯紳裝錶攻台　女錶萬花筒隨時光流逝變色

翻轉機芯紳裝錶攻台　女錶萬花筒隨時光流逝變色

G-SHOCK變膠囊玩具！　自由拆錶圈、錶帶變出12款

G-SHOCK變膠囊玩具！　自由拆錶圈、錶帶變出12款

陳喬恩「變髮」靠一條LV絲巾　血拚女王出巡老公全身痠痛

陳喬恩「變髮」靠一條LV絲巾　血拚女王出巡老公全身痠痛

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」 女王胸針啟發Boucheron　千萬項鍊、戒指玩「變身」 宋慧喬《黑暗榮耀》復仇裝一身素　靠珍珠鑽石耳環添亮點 約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人 蔡依林腹肌炸裂襯1.5億項鍊　自爆清完「垃圾」迎寶格麗高級珠寶 楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心 玉澤演13萬Gucci行頭帥翻信義區　長腿歐巴領紳士遊行氣勢逼人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面