亮・珠寶／短項鍊回歸！　女神卡卡鑽鍊當衣領飾邊

▲女神卡卡以Versace禮服搭Tiffany 1955至1965年間鉑金鑲嵌鑽石骨董項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第95屆奧斯卡頒獎典禮日前圓滿落幕，綜觀女星的珠寶穿搭，可發現短項鍊回歸，流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、女星蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）都戴上Tiffany鑽石頸鍊現身紅毯，且項鍊落下的位置恰到好處才不會顯得奇怪，女神卡卡所戴1955至1965年間鉑金鑲嵌鑽石骨董項鍊剛好沿著Versace透紗領口延展，形成一道華麗飾邊；蜜雪兒威廉斯戴的Tiffany Victoria鉑金鑲鑽藤蔓造型項鍊則落在香奈兒水鑽透膚斗篷上方，兩者未互搶風頭，反而相互幫襯。

▲蜜雪兒威廉絲穿香奈兒禮服搭配Tiffany Victoria鉑金鑲鑽藤蔓造型項鍊。

短項鍊重回奧斯卡紅毯，代表流行好一陣子的水晶吊燈型或垂墜式長耳環退居次位，否則兩件首飾位置相近，會顯得過於繁複而失焦。女神卡卡於奧斯卡紅毯戴了Tiffany鑽石短鍊後，只搭配經典不敗的單鑽耳環，而蜜雪兒威廉斯直接捨去耳環，讓她的俏麗金髮、紅唇妝容與Tiffany鑽石短鍊展現她俐落的時尚風格。

▲英國超模卡拉迪樂芬妮戴寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊與耳環。（圖／寶格麗提供）

英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）登奧斯卡紅毯的造型也備受讚賞，她穿Elie Saab大紅色斜肩禮服，肩膀上已有立體花瓣裝飾，珠寶選擇上難度更高，她相中寶格麗（BVLGARI）纏繞三圈的Serpenti系列祖母綠鑽石短項鍊，再戴上同系列蛇首貼耳耳環，氣勢十足。

▲海莉貝莉將De Beers The Alchemist of Light 高級珠寶系列 Midnight Aura 鑽石項鍊的網狀設計卸下，只戴單行鑽石項鍊。（圖／De Beers提供，以下同）

演出真人版電影《小美人魚》的女星荷莉貝利（Halle Bailey），則以夢幻公主造型現身奧斯卡，她選戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列的Midnight Aura鑽石項鍊，將原本的網狀設計拆下，轉換成單行鑽石項鍊展現甜美風格，中央鑲有一顆重達 20.57 克拉的梨形鑽石成為視覺焦點。站上奧斯卡表演舞台的蕾哈娜（Rihanna）一次疊戴De Beers 3款長短鑽石項鍊閃爆全場；同為表演嘉賓的歌手蘇菲亞凱森（Sofia Carson）以MIKIMOTO Jardin Mystérieux 祕密花園頂級珠寶系列花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊，與她的水鑽斗篷裝絕配。

▲蕾哈娜在奧斯卡舞台上獻唱，疊戴3條De Beers鑽石項鍊吸睛。





▲蘇菲亞凱森於奧斯卡頒獎典禮中演唱最佳原創歌曲獎提名歌曲《Applause》，戴MIKIMOTO花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊。（圖／美聯社）

