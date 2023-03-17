寶璣「4大天王」複雜錶齊聚　2838萬雙陀飛輪鑽錶閃爆全場

▲寶璣第7代傳人、品牌博物館館長Emmamuel Breguet出席寶璣與藝術期間限定店開幕式。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1775年的瑞士名錶寶璣（Breguet），即起至23日於台北101購物中心4樓都會廣場設立The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店，品牌第7代傳人、寶璣博物館館長Mr. Emmanuel Breguet今來台揭幕，引領錶迷認識寶璣指針、隱藏式簽名等7大標誌，並引進高複雜陀飛輪腕錶「4大天王」與古董懷錶坐鎮，全場身價最高為Classique Grande Complication 5439雙陀飛輪鑲鑽腕錶，結合精湛製錶與珠寶鑲嵌工藝，要價28,380,000元。





▲The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店。



寶璣創辦人阿伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）是王室貴族御用製錶師，知名文豪如雨果（Victor Hugo）、托爾斯泰（Leon Tolstoy）等都曾在作品中提及寶璣，足見他在錶界的崇高地位，因為他發明了陀飛輪、恆定擒縱結構、降落傘避震裝置、音簧、寶璣游絲、交感字母座鐘、雙秒針計時碼錶等，並奠定寶璣美學，例如寶璣指針、璣鏤刻花錶盤、焊接式錶耳等，蔚為錶界經典。

▲寶璣Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395超薄自動鏤空陀飛輪腕錶，8,158,000元。

走進寶璣與藝術期間限定店，當代的高複雜陀飛輪腕錶「4大天王」，為品牌美學與工藝做最佳詮釋，分別為：集時間等式、陀飛輪、萬年曆功能於一身的 Marine Equation Marchante 5887 萬年曆陀飛輪腕錶、大明火琺瑯面盤的 Classique Tourbillon Extra- Plat Automatique 5367 超薄自動陀飛輪腕錶、Classique Toubillon Extra-Plat Squelette 5395 超薄自動鏤空陀飛輪腕錶，以及錶圈與錶耳鑲嵌共107顆約30.3克拉方鑽的Classique Grande Complication 5439 雙陀飛輪鑲鑽腕錶，其面盤也鑲滿1.62克拉美鑽，配上不斷運作的雙陀飛輪，無比閃耀。







▲寶璣Classique Grande Complication 5349雙陀飛輪鑲鑽腕錶（左）28,380,000元，Marine Equation Marchante 5887萬年曆陀飛輪腕錶7,827,000元。

同場加映

日本品牌Seiko為紀念製錶110周年，即起至19日於台北三創生活舉辦Birth & Rebirth錶展，規劃為「Birth」與「Rebirth」兩大部分，前者展出了11款品牌歷史最具代表性的錶款，Rebirth則為Seiko設計師針對過去經典錶款再造的「Power Design Project」創新錶款，並同步展出製錶110周年紀念錶，完整呈現品牌的過去、現在與未來。

▲Seiko紀念製錶110周年，即起至19日於台北三創生活舉辦Birth & Rebirth錶展。（圖／Seiko提供，以下同）

參觀者除了更貼近Seiko的歷史與製錶精神，也可在「計時體驗區」參加趣味互動，因Seiko常在大型體育賽事上擔任官方計時任務，參觀者能在錶展實際體驗比賽中計時設備的運作情形。



▲Seiko錶展的Rebirth區域展示設計師針對經典款再造的「Power Design Project」作品。





▲Seiko規劃「計時體驗區」，讓參與者能夠親身體驗賽事計時設備運作的情形。