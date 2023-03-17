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《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」已絕版　5款平替色號一起成為最佳助攻

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實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix夯劇《黑暗榮耀》不僅帶紅全劇演員，連帶劇中角色使用的單品也掀起討論度；劇中最佳助攻姜賢南的「復仇唇膏」，正是迪奧「超惹火唇膏#777」，不過該色號在幾年前已經停產，以下統整出平替色號，輕鬆擁有「復仇唇膏」！

迪奧 藍星唇膏＃643 元氣奶橘

與賢南阿姨復仇唇膏類似款式，迪奧藍星唇膏一直是品牌的熱銷款式，以兼具時尚與奢華聞名，而「＃643 元氣奶橘」如其名帶點橘紅調性，不僅白皮適合，連黃皮塗上都超顯白！薄塗顯氣色、整個人元氣滿滿，厚塗顯氣場，如同賢南阿姨一樣迎接亮麗人生。

▲《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」竟絕版。（圖／翻攝自官網）

▲迪奧 藍星唇膏＃643 元氣奶橘，NT$1,500。（圖／翻攝自迪奧官網）

植村秀 無色限緞光極潤唇膏＃OR575

以唇膏聞名的植村秀，每每推出新款都會成為網路爆款，無色限緞光極潤唇膏主打「低飽和清冷色系」，致力打造冷系淡顏、生人勿近之感，＃OR575 在小紅書被譽為「黃皮親媽」，為帶啞光的果汁調性，輕輕一抹即在人群中脫穎而出，率性毫不費力。

▲《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」竟絕版。（圖／翻攝自官網）

▲植村秀 無色限緞光極潤唇膏＃OR575，NT$1,250。（圖／翻攝自植村秀官網）

香奈兒 超炫耀絲絨唇膏＃57 ROUGE FEU

同樣為香奈兒的熱銷款式，超炫耀絲絨唇膏致力打造塗抹後如第二層肌膚般舒適，極致顯色加上超高飽和度，不需打底輕鬆就能覆蓋唇紋；「＃57 ROUGE FEU」色調為正紅偏橘，像是楓葉般地顯眼，薄塗一層即顯白、活力滿滿。

▲《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」竟絕版。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒 超炫耀絲絨唇膏＃57 ROUGE FEU，NT$1,450。（圖／翻攝自香奈兒官網）

亞曼尼 奢華絲緞訂製唇膏＃304

來自亞曼尼超熱銷奢華絲緞訂製唇膏，主打「翻新經典緞面質地」，濃色亮澤感自成氣場，＃304帶著粉橘調的珊瑚色系，薄塗粉粉嫩嫩、充滿春夏的少女感，厚塗超顯氣色，一秒變成氣勢女強人，又溫柔又霸道！

▲《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」竟絕版。（圖／翻攝自官網）

▲亞曼尼 奢華絲緞訂製唇膏＃304，NT$1,500。（圖／翻攝自亞曼尼官網）

愛馬仕 亮面唇膏 Corail Flamingo＃36 火鶴珊瑚紅

主打「濃烈粉橘色」調性，愛馬仕Corail Flamingo系列綻放著鮮果光澤，細膩而潤澤的質地，在塗抹後明媚動人；「＃36 火鶴珊瑚紅」在粉橘調中添加了正紅調性，恰似曖昧少女的青澀感，既明媚又清新柔亮。

▲《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」竟絕版。（圖／翻攝自官網）

▲愛馬仕 亮面唇膏 Corail Flamingo＃36 火鶴珊瑚紅，NT$2,450。（圖／翻攝自愛馬仕官網）

►《黑暗榮耀》朴成勳私服超有型　戲外軟萌反差讓韓網大呼：宰寯好可愛

►宋慧喬《黑暗榮耀》復仇裝一身素　靠珍珠鑽石耳環添亮點

關鍵字：

黑暗榮耀, 더 글로리, 姜賢南, 迪奧, 香奈兒, 植村秀, 愛馬仕, 亞曼尼

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