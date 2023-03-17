乾隆彩碗上拍有望飆破7.7億元　清末代皇帝的「錶王」也登拍賣會

▲蘇富比春拍焦點為張永珍博士珍藏乾隆琺瑯彩杏林春燕盌，估價逾7億7870萬元。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蘇富比（Sotheby’s）今年迎來立足亞洲50周年慶，將於4月1日至8日於香港會議展覽中心舉行的香港蘇富比春季拍賣，拍品極具話題性，也展現與亞洲的緊密連結，最受矚目正是中國藝術品項，由出身古董世家的女藏家張永珍博士珍藏的清乾隆御製琺瑯彩杏林春燕盌領銜，預料成交價逾2億港元（約台幣7億7870萬元），明（18）、後（19）兩天將在華南銀行國際會議中心舉辦的台北預覽會亮相。





▲蘇富比將上拍趙從衍舊藏永樂青花龍紋執壺，估價逾3億1147萬元。

此款約在1736年製的清乾隆御製琺瑯彩杏林春燕圖盌，呈現柳枝搖曳、杏花相倚的春日景象，比翼雙飛的飛燕姿態生動，彩碗原為成對設計，現另一款存於大英博物館，此次香港蘇富比拍賣的琺瑯彩碗則是張永珍的收藏，在2006年以

151,320,000港幣刷新中國藝術拍賣紀錄，時隔17年，預估將刷新紀錄；同場展出的明永樂御製青花五爪雲龍紋執壺，象徵皇權的五爪雲龍氣勢非凡，估價也上億元台幣。





▲畢加索1948年聖誕夜完成的《坐椅女子》於蘇富比春拍亮相，估價未定。

香港蘇富比春拍台北預覽會，同時展出畢卡索於1948年聖誕節當天完成的油畫《坐椅女子》，描繪他的靈感女神與情人弗蘭索娃吉洛剛毅而迷人的魅力，蘇富比未公布估價，但肯定是藝術藏家的競標焦點；珠寶迷則被「軒轅之星」項鍊吸引，主石為重量級的133.04克拉艷彩黃鑽，估價約1億9467萬元起。





▲蘇富比春拍珠寶亮點為「軒轅之星」項鍊，主石為133.04克拉艷彩黃鑽，估價約1億9467萬元起。

另一國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）同樣話題性十足，位在香港西九文化區之全新亞洲總部將於明日正式開幕，呈獻清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀的珍藏，包括「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號 96 Quantieme Lune腕錶、溥儀親自題詞的紙扇、一系列水墨畫、溥儀筆記本、以及一本皮質封面的孔子《論語》。





▲富藝斯將拍賣末代皇帝溥儀曾珍藏的PP型號 96 Quantieme Lune腕錶與一本皮質封面的孔子《論語》。（圖／富藝斯提供，以下同）

目前溥儀舊藏的拍品估價未定，但可確定是他所戴的1929年製PP錶身價非凡，因同型號錶款只有8只相當珍罕，具有全曆及月相顯示功能，20年前PP在蘇富比拍賣會以約台幣6000萬元的天價買下同型號腕錶，納為日內瓦博物館館藏，此次登上富藝斯拍賣會的型號 96 Quantieme Lune腕錶為末代皇帝所有，有望挑戰新高價。





▲清朝末代皇帝溥儀。





▲溥儀親手提字的紅色紙扇也登上富藝斯拍賣，他在東京出庭期間贈予俄語翻譯。