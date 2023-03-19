韓國最受歡迎的服飾品牌　《換乘》海恩、秀英都愛穿　挑顯瘦褲逛這家

文／美人圈

疫情解封，悶了兩年終於可以出國，鄰近的韓國、日本是很多人的首選！久違去韓國當然要大買美妝及衣服，今天帶來2023年最受韓星及韓妞喜愛的韓國本土服飾品牌，LOEUVRE、MARRON-EDITION明星搶穿，SIYAZU褲子超顯瘦，這牌更是燒翻韓網，有去韓國的話千萬要排進行程裡！

2023韓國必收品牌：

LOEUVRE

LOEUVRE在過去一年中推出的各種款式可以說是受到很多穿搭網紅、部落客及明星的喜愛，也因為極高的出鏡率成為許多上班族及學生的最愛。其實LOEUVRE創立於2019年，算是相當新的牌子，但因為出色的剪裁及質料，馬上成為韓妞們心中最愛的品牌之一，甚至被盛讚為可以提高衣品的日常必備品牌，推出的各種品項也穩居各大女裝銷售第一。

▲LOEUVRE出色的剪裁及質料成為韓妞們心中最愛的品牌之一。（圖／IG@maisonloeuvre）

特別要說到LOEUVRE的洋裝或包包版型相當優秀，在韓國甚至火到成為當紅IT Bag，少女時代的秀英在SNS中秀出這款愛包就是LOEUVRE的！另外《酒鬼都市女人們2》李善彬、戀愛實境秀《Heart Signal 2》出身的林玹珠也都有穿過他們家的衣服。

▲秀英其中一款愛包就是LOEUVRE的。（圖／IG@maisonloeuvre、@sooyoungchoi）



Lookcast

翻開Lookcast的LOOK BOOK，最經典的就是各種少女感的小香風外套，另外也有一些好看實穿又百搭的高質感基本款，而且CP值都相當高！因為在Lookcast可以直接買齊非常出色的日常穿搭單品，不管怎麼搭配都不會出錯，所以也是許多不太會穿衣服、或是剛畢業的學生們公認可以無痛入手的品牌。

▲Lookcast有許多款小香風外套。（圖／IG@lookast）

SIYAZU

如果是一直對韓國街拍、穿搭部落客中那種顯瘦又百搭的褲子感到好奇的話，一定要關注SIYAZU！SIYAZU的褲子可以說是目前韓國最受喜愛的品牌，除了各種百搭的經典單品，尤其是褲子更是激推款，在這種舒服的剪裁下還可以修飾身材及腿型，不管是西裝褲或一般的休閒褲都非常推薦。

▲SIYAZU的褲子可以說是目前韓國最受喜愛的品牌。（圖／SIYAZU，下同）

在不少韓劇中其實也可以看到SIYAZU的身影，像是《浪漫速成班》全道嬿身上的綠色毛衣、《殭屍校園》趙怡賢前陣子畫報中穿的針織背心等都出自SIYAZU，相當基本又好搭配！

MARRON-EDITION

MARRON-EDITION是近期在韓國人氣非常高的新晉設計師品牌，品牌特色就是將一些流行的時尚元素自然融合進適合日常的基本款中，像是本季流行的高腰款式、Y2K風格等都巧妙融合基本款，可以根據不同穿搭修飾身材比例，用色上也不用擔心太突兀，對一般人來說相當友好，可以無痛入手、輕鬆駕馭。

▲MARRON-EDITION在韓國是人氣非常高的新晉設計師品牌。（圖／MARRON-EDITION）

《換乘戀愛2》的海恩先前曬出的自拍中這一身就是MARRON-EDITION的單品，微微露腰的設計既抓住流行趨勢，同時也不會太過浮誇，一般人也可以入手。

grove

grove是已經在代購圈紅了很久的韓國品牌，基本上只要有關注韓國時裝的話一定會注意到他們家的衣服，在韓國本土也是相當受到歡迎。特別是grove的一些基本款都百搭實穿、同時細節滿滿，最讓人稱讚的重點是相當修飾身形，許多外套及褲子硬挺的版型都相當顯瘦！

▲grove的基本款都相當百搭實穿。（圖／IG@grovestore）

NOTHING WRITTEN

NOTHING WRITTEN的風格相當高級大氣，基本款的單品剪裁及材質真的無可挑剔，一件單品就可以提升整體穿搭質感。雖然品牌價位相對要高一些，但是像大衣、西裝外套、上衣等這種不過時的經典品項還是很值得投資。

▲NOTHING WRITTEN的風格高級大氣。（圖／NOTHING WRITTEN）

vocavaca

每一個細節都不放過、設計感滿滿的品牌vocavaca，他們家最擅長將設計感與潮流感合為一體，滿多款式都可以在明星偶像的街拍或是穿搭部落客中看到，因為出鏡率太高，vocavaca也是被韓國最大的服飾批發市場東大門抄襲最多的一個本土品牌。

▲vocavaca出鏡率很高。（圖／IG@vocavaca）

MatinKim

喜歡近兩年大紅的Y2K、歐美辣妹風格的話，MatinKim一定不要錯過！MatinKim可以說是精準掌握Y2K審美，用色多以黑白灰為主，是近期韓國最火的潮流品牌之一，各種短版上衣、貼腿襪、百褶短裙、工裝褲等，又融合滿滿韓式潮流感，不會太偏鋒而難以駕馭，相對好入手。

▲近期大紅的Y2K風格，在MatinKim都能找到很好駕馭的單品。（圖／IG@matinkim_magazine）

延伸閱讀

2023韓星私服穿搭！中村一葉、張員瑛被封新一代私服穿搭範本，Joy甜辣風夏季必學

2023韓國必收單品特搜！超紅短皮衣、工裝褲顯瘦穿法必學，Jennie、張員瑛都在穿

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載