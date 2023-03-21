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5間韓系平價服飾CP值高！牛仔褲、西外隨便搭都好看　滿足你的甜辣風格

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文／美人圈

又到了春暖花開的季節，是時候換季整理秋冬的衣服，添入美美的春裝！這回小編特別整理5間蝦皮平價服飾店推薦，不僅CP值高，還是網路口碑好評賣家，從法式浪漫風、韓系溫柔單品到甜辣感風格通通有，趕緊下滑把這些店鋪都收藏起來，讓你不用擔心踩雷，就能購入平價美衣。

Secret 秘密服飾

Secret 秘密服飾完全就是小隻女孩的天堂！闆娘本身就是身高153公分的小個子，如果總因為身材嬌小挑不到適合的褲子，就非常推薦來挖寶！整體風格是屬於相當清甜的韓系溫柔風格，價格也相當好入手。除此之外，現貨商品只要2-3天就會寄出，推薦給不想要苦苦等待包裹的少女們！

▲韓系服飾 。（圖／翻攝自IG）

▲Secret 秘密服飾完全就是小隻女孩的天堂。（圖／IG@secretshop.tw）

除此之外，賣場還有販售珍珠、純銀配飾，一起打包帶走、讓穿搭更完整精緻。

unkizz.co

如果你是屬於氣質中帶點小性感的風格，那麼unkizz.co賣場一定要追蹤起來！商品都是現貨，價位大約都落在200-500元間，非常親民好入手。許多網友們都非常熱愛unkizz.co的褲子，每件都百搭顯瘦，還有不同身型的Model試穿，無論是XS小個女孩、還是XL的棉花糖女孩，都可以挑選到適合自己的下半身單品。

除了有蝦皮賣場外，還有官網提供購買，目前販售的則是單價千元左右的韓貨服飾，雖然說單價稍微高一些，不過比起其他韓系選物店依然親民許多，大家都可以上官網參考看看。

W:AN WAY

接下來造福高個子女孩！W:AN WAY模特兒大多都是164、170公分的高挑身形，並且賣場照片都是實拍，上網挑選衣服更安心，整體風格大多都是簡約百搭路線，不過偶爾會出現讓人眼睛一亮的繽紛色系單品，幾乎所有單品價位都落在千元以下，甚至200-300元就可以入手，真的會一不小心就塞爆購物車。

▲韓系服飾 。（圖／翻攝自IG）

▲W:AN WAY整體風格大多都是簡約百搭路線。（圖／IG@wanway_ins）

kira.kira_studio

kira.kira_studio是結合法式與韓系風格，同時又擁有高品質的蝦皮賣家！從網站賣場中可以看到各式單品，舉凡西裝外套、小香外套、透膚襯衫、牛仔褲等應有盡有，每一項單品都細節滿分，隨便搭就簡單好看！絕對是小資女孩想挑選精緻單品的首選。

▲韓系服飾 。（圖／翻攝自IG）

▲kira.kira_studio的風格是結合法式與韓系。（圖／IG@kira.kira_studio）

Space Picnic

Space Picnic服飾多樣價格又親民，從回頭率超高的仙女系洋裝、學院百褶裙、酷甜背心到率性的牛仔褲通通都有，重點是更新也超快，新品幾乎每周一波接著一波上新，逛起來超級過癮。

他們家的價格落在500-800元左右，小編甚至還在賣場上看到千元有找的西裝外套，甚至還有許多換季折扣、特價商品可以挑選，是一家推薦剛出社會的小資女收藏的寶藏店鋪，讓整體穿搭有重點又超吸睛！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 韓系, 平價服飾, 蝦皮

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